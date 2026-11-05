Se viene el agua en Brasil: «Creo que siempre nos trae buenas oportunidades»

¡Cuándo no! El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 2026 parece no ser la excepción a la regla climática de San Pablo. La tormenta vuelve a amenazar con ser protagonista durante el fin de semana en Interlagos, donde mañana comenzará la acción oficial en pista.

De hecho, la lluvia se hizo presente este jueves desde la mañana hasta el mediodía; un pequeño atisbo de lo que anuncia el pronóstico extendido, con fuertes precipitaciones y hasta una alerta de actividad eléctrica para el sábado.

En tal sentido, una buena parte del equipo de mecánicos de las 12 escuderías (los demás trabajaron en el armado de los autos) se dedicó hoy a alistar las dos variantes de neumáticos Pirelli para piso húmedo: la intermedia, de color verde, y la goma extrema, pintada con bordes azules.

De acuerdo al servicio meteorológico brasileño, la probabilidad de lluvia durante la sesión clasificatoria del sábado será del 75%. Y empeoraría para el domingo, en el comienzo de la carrera, llegando al 82%. Eso, además, hará que la temperatura descendienda de gran manera también.

Al respecto, Colapinto expresó en el Media Day de la F1: «Eso sería complicado, pero lo intentaremos», respondió refiriéndose a las tormentas.

Luego, siguió: «Todo lo que sucede aquí en Brasil, con la lluvia y todo, creo que siempre nos trae nuevas oportunidades. Y vamos a intentar dar un buen resultado, nuevamente, para cada fanático que viene de Argentina y para el equipo que está haciendo un gran esfuerzo para seguir sumando puntos».

La lluvia en Brasil es moneda corriente. Basta con repasar la historia y recordar infinidad de episodios característicos. Uno de los más recordados, el GP de 2024, cuando Colapinto hacía su primera presentación en Interlagos, acelerando un Williams. El argentino tuvo un fin de semana complicado, con dos accidentes y el posterior abandono en la carrera.