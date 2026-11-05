Karina Milei y Patricia Bullrich se miden en el Congreso: las fotos y gestos que profundizan la interna oficialista

Karina Milei y Patricia Bullrich se miden en el Congreso a través de fotos y gestos que esconden mensajes entrelíneas. La secretaria General de Presidencia levanta la figura de la diputada y pastora evangélica Nadia Márquez para presidir el bloque oficialista en el Senado, pero la titular de la bancada no se queda atrás y, tras mostrarse con su equipo, volvió a marcar la cancha este jueves con un proyecto de ley propio sobre delitos sexuales.

La semana arrancó con protagonismo de Bullrich, quien el lunes se reunió con su núcleo de doce diputados y dirigentes fieles. El encuentro culminó con una foto que la senadora hizo difundir a los participantes en redes sociales. El “timing” quedó a la vista, ya que el evento se produjo en simultáneo con la suspensión de la Mesa Política, donde la exministra iba a encontrarse con la plana mayor del Gobierno.

Karina Milei no le pierde pisada y este miércoles apareció de sorpresa en la Cámara de Diputados, donde “juega de local” a través de Martín Menem. La funcionaria participó de una “jornada de formación legislativa” junto al riojano y las senadoras Márquez y Emilia Orozco, de Salta. El encuentro (a puertas cerradas) no fue difundido desde el Congreso, donde se desarrolló, sino desde la propia Casa Rosada.

Otra foto, otro guiño político: la hermana de Javier Milei volvió a levantar la figura de Márquez, quien viene de recibir al propio presidente en Neuquén el último sábado, con la excusa de la inauguración de un “mega templo” de la Iglesia Jesús es Rey, con capacidad para 4.000 personas. La obra demoró 15 años en construirse y fue financiada, según se informó, “con aportes voluntarios de sus integrantes”.

Quién es Nadia Márquez

La pastora evangélica es abogada egresada de la Universidad Católica de Salta y sus inicios en la política fueron en 2019 de la mano del exgobernador neuquino Jorge Sobisch. En 2023 fue electa diputada a través de Arriba Neuquén (uno de los sellos que catapultaron a Milei cuando La Libertad Avanza aún no era partido a nivel nacional) y dos años después, cuando aún no había terminado su mandato, accedió a una banca como senadora.

Márquez es la candidata de Karina cada vez que se habla de ocupar un cargo de peso en el Senado. Como contó este medio, la pastora fue candidata a ocupar la Presidencia Provisional del Senado en 2025, un lugar privilegiado desde el cual podía monitorear a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pero el cargo finalmente siguió en manos del puntano Bartolomé Abdala, de perfil más neutral en la interna.

La neuquina quedó entonces como presidenta de una de las comisiones “de gobernabilidad”, la de Legislación General. Recientemente, con el fallecimiento del senador riojano Juan Carlos Pagotto, volvió a surgir su nombre como reemplazo en la cabecera de la estratégica Comisión de Acuerdos, que evalúa los candidatos a jueces y fiscales. Sin embargo, Márquez no consigue mayoría para imponerse y ese lugar sigue vacante.

Mientras tanto, la senadora acumuló fotos con los hermanos Milei en cuestión de días. “Una imagen vale más que mil palabras. Aquí mi imagen. ¡Equipazo! ¡Hay para rato!”, posteó sobre el encuentro con Karina y Menem en Diputados.

Bullrich mueve sus fichas

Bullrich resiste en la jefatura del bloque y suele tomar decisiones parlamentarias sin consultar con la Casa Rosada, aferrada a la red de aliados que construyó cuando asumió su banca. Aunque los apoyos a las leyes oficialistas fluctúan según la ocasión, el diálogo de la exministra con sus pares del PRO, la UCR y fuerzas provinciales es fluido.

La legisladora movió este jueves sus propias fichas y presentó un proyecto de ley propio sobre una temática que maneja con soltura: el Código Penal. La iniciativa busca que los delitos de abuso sexual infantil, corrupción de menores, pornografía infantil, grooming y trata de personas con fines de explotación sexual sean imprescriptibles cuando la víctima sea menor de edad, para que “los agresores no queden impunes”.

Ese debate ya comenzó en Diputados la semana pasada de la mano de Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y embajadora de Bullrich en Córdoba. Comenzaron a tratarse una docena de proyectos de distintos bloques políticos, algunos de los cuales van en sintonía con el de Bullrich.

El caso que disparó la discusión fue el de Alberto Martín Del Valle, un hombre que estaba acusado de cometer abuso sexual agravado contra su hijastra de 11 años, pero al momento de ser detenido (tras permanecer prófugo durante 14 años) fue sobreseído porque la causa había prescripto. La hermana de la víctima, Yamila Segovia, impulsó una campaña y por eso se habla de “Ley Segovia”.