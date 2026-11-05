Construirán un ascensor para peces en el río Paraná: cómo podrán superar una represa de 24 metros

Una innovadora obra de ingeniería permitirá que los peces migratorios del río Paraná puedan superar un desnivel de aproximadamente 24 metros generado por la infraestructura hidroeléctrica. El sistema se instalará en la futura central Aña Cuá, que forma parte de la ampliación del complejo binacional Yacyretá, y funcionará como un ascensor para trasladar ejemplares desde aguas abajo hasta el nivel superior del embalse.

El proyecto está vinculado a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), organismo compartido por Argentina y Paraguay. Su objetivo es facilitar la conectividad del río y permitir que distintas especies continúen sus desplazamientos para alimentarse y reproducirse.

Cómo funciona el ascensor para peces del río Paraná

El principal desafío que busca resolver el sistema es la diferencia de altura entre el embalse y el cauce aguas abajo, que en el brazo Aña Cuá alcanza aproximadamente los 24 metros. Para muchas especies migratorias, ese desnivel representa una barrera difícil de superar.

El mecanismo comenzará atrayendo a los peces mediante canales de entrada ubicados a distintas profundidades. Una vez que ingresen, serán conducidos hasta una cámara de elevación.

Allí, una canasta llena de agua los trasladará mecánicamente hasta el nivel superior del embalse. De esta manera, podrán superar el desnivel y continuar su recorrido por el río.

Antes de ser liberados, los ejemplares pasarán por una estación ictícola que permitirá contarlos y monitorearlos. Luego serán descargados en una zona de aguas tranquilas, diseñada para facilitar su recuperación y orientación.

Qué especies podrán utilizar el sistema

El ascensor busca facilitar la migración de peces que necesitan recorrer grandes distancias a lo largo del Paraná. Entre las especies mencionadas se encuentran:

Dorado.

Surubí.

Sábalo.

Pacú.

Boga.

Manguruyú.

Se trata de especies de importancia para el ecosistema del río y para la actividad pesquera de las comunidades ribereñas.

La nueva central hidroeléctrica Aña Cuá

El sistema de transferencia de peces formará parte de la central Aña Cuá, una obra que incorporará tres turbinas de 90 megavatios cada una, con una potencia instalada adicional de 270 MW.

Según la Entidad Binacional Yacyretá, el proyecto permitirá aprovechar parte del caudal que actualmente se descarga por el vertedero del brazo Aña Cuá.

El diseño del ascensor incorpora mejoras basadas en más de tres décadas de experiencia con sistemas de transferencia de peces que ya funcionan en Yacyretá.

De todos modos, su eficacia deberá evaluarse mediante el seguimiento de las especies que utilicen el mecanismo y de las condiciones en las que completen el traslado.

El objetivo es compatibilizar la generación de energía hidroeléctrica con la conservación de la biodiversidad del Paraná. El desafío será comprobar si esta infraestructura logra mantener la conectividad del río y facilitar las migraciones de sus peces.