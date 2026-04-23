Con la inesperada baja de Ander Herrera, Boca visita a Defensa y busca asegurar la clasificación

Por una molestia que sufrió durante la entrada en calor, Ander Herrera fue dado de baja a último momento y por eso quedó al margen del equipo de Boca que visita a Defensa y Justicia, en el arranque de la fecha 16 de la Liga Profesional. El Xeneize, que suma 24 puntos, buscará la clasificación a los octavos de final desde la zona A, donde Estudiantes y Vélez ya sacaron su pasaporte.

Milton Delgado ocupa el lugar que dejó el volante español y los once que salieron a la cancha fueron Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Delgado, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero.

En el dueño de casa, Mariano Soso eligió a Crstopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas, Darío Cáceres; Rubén Botta; Juan Gutiérrez y Agustín Hausch. El Halcón de Varela suma 19 unidades y llega en la octava posición, por ahora entre los clasificados.