Recolección Puerta a Puerta en Neuquén: ya alcanzó a 23 barrios y retiró miles de toneladas de residuos

La Municipalidad de Neuquén continúa con el operativo de recolección de residuos voluminosos Puerta a Puerta, el cual este año ya alcanzó a 23 barrios y 10 sectores. El programa, destacaron, permitió retirar miles de toneladas de residuos que podrían haber formado microbasurales.

Desde el municipio valoraron la participación vecinal y señalaron que la iniciativa mantiene un alto nivel de acompañamiento en toda la ciudad.

Cómo funciona el operativo Puerta a Puerta en los barrios de Neuquén

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, afirmó que “este operativo no nos deja de sorprender. Después de casi 12 años recorriendo los barrios con máquinas y camiones, el vecino se acostumbró y participa cada vez más”.

El funcionario explicó que durante cada recorrido se observa una importante cantidad de residuos acumulados durante meses en patios y viviendas. “Vemos mucha cantidad de residuos voluminosos que fueron guardados durante meses en los patios y que luego son retirados de manera ordenada cuando llega el operativo”, señaló.

Haspert destacó una reducción en la cantidad de residuos retirados por barrio y una mayor participación vecinal

Una semana antes de cada intervención, el funcionario explicó que personal municipal realiza notificaciones puerta por puerta y entrega folletería con indicaciones para los vecinos. También allí indicó que se pide mantener libres los espacios destinados al tránsito peatonal y vehicular.

Haspert también resaltó que el trabajo sostenido permitió reducir de manera significativa el volumen de residuos retirados en comparación con los primeros años del programa. Según precisó, en los barrios más grandes se pasó de 120 toneladas a unas 60 toneladas por operativo. En tanto en los sectores más pequeños, actualmente se recolectan entre 25 y 30 toneladas de residuos.

Menos microbasurales y nuevos recorridos previstos para esta semana

Para el funcionario, esta disminución refleja cambios en los hábitos de disposición de residuos y una mejora en las condiciones de limpieza urbana.

“Eso demuestra que la ciudad está cada vez más limpia y que los vecinos incorporaron hábitos más responsables”, afirmó. Además, sostuvo que los barrios donde se realiza el operativo suelen registrar menos microbasurales durante el resto del año.

Respecto del cronograma, informó que esta semana los equipos trabajan de manera simultánea en Rincón de Emilio y Z1. La próxima semana las tareas continuarán en Rincón del Río y en una nueva etapa del sector Z1.

Haspert aclaró que las condiciones climáticas o situaciones de emergencia pueden generar demoras, aunque remarcó que los trabajos siempre se completan. “Si nos retrasamos por viento, lluvia o porque encontramos más residuos de los previstos, el plazo se extiende. Lo que nunca hacemos es dejar un barrio a mitad de camino. El operativo siempre se completa”.