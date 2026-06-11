Los datos inflacionarios definieron las subas salariales de junio para los estatales de Río Negro
El Indec informó de los datos inflacionarios y se completó el cálculo para el próximo incremento salarial del personal del Poder Ejecutivo.
Las subas salariales para los estatales del Poder Ejecutivo en Río Negro, que se liquidarán en los haberes de junio, llegarán al 4,28%, según los datos oficiales inflacionarios difundidos este jueves.
Durante este año, el gobierno provincial aplica incrementos por un cálculo ligado a las variaciones inflacionarias en la Nación y en Viedma.
Su aplicación es bimestral y la próxima actualización se aplicará con los haberes de junio, a partir de los registros de abril y de mayo.
Ayer se completaron los datos para definir la próxima pauta. En abril, el índice nacional fue del 2,6% y su equivalente viedmense estuvo en el 2,11%.
El registro de mayo ascendió al 2,11% en el relevamiento oficial de Nación, mientras que en la Capital de Río Negro descendió al 1,67%.
El dato medio para la aplicación del aumento bimestral concluye con el 4,28%, según un cálculo realizado por los técnicos de la secretaría de la Función Pública.
Con ese aumento, las tres modificaciones arrojarán un incremento del 16% para el primer semestre del 2026.
Hasta ahora, los estatales percibieron alzas del 11,24%, con las liquidaciones de febrero y de abril.
La primera aplicación representó una suba del 5,29%, a partir del cálculo generado por los registros inflacionarios de Nación y de Viedma de diciembre del 2025 y de enero de 2026.
La segunda mejora se cumplió con los haberes de abril y significó un 5,65%, como promedio de las variaciones informadas por el Indec por las inflaciones de febrero y de marzo.
Además, entre febrero y marzo, el Ejecutivo liquidó montos fijos de 125.000 pesos mensuales. En un principio, esos depósitos -abonados por planillas complementarias- fueron 250.000 pesos por “Compensación” y una suma total igual por el concepto de “Indumentaria”.
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