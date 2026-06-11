Los datos inflacionarios definieron las subas salariales de junio para los estatales de Río Negro

El tercer incremento salarial del año en los estatales rionegrinos se aplicará en junio. Foto: archivo.

Las subas salariales para los estatales del Poder Ejecutivo en Río Negro, que se liquidarán en los haberes de junio, llegarán al 4,28%, según los datos oficiales inflacionarios difundidos este jueves.

Durante este año, el gobierno provincial aplica incrementos por un cálculo ligado a las variaciones inflacionarias en la Nación y en Viedma.

Su aplicación es bimestral y la próxima actualización se aplicará con los haberes de junio, a partir de los registros de abril y de mayo.

Ayer se completaron los datos para definir la próxima pauta. En abril, el índice nacional fue del 2,6% y su equivalente viedmense estuvo en el 2,11%.

El registro de mayo ascendió al 2,11% en el relevamiento oficial de Nación, mientras que en la Capital de Río Negro descendió al 1,67%.

A principio de año, el Consejo de la Función Pública definió la pauta bimestral y ligada a las variaciones inflacionarias. Foto: Archivo/Marcelo Ochoa.

El dato medio para la aplicación del aumento bimestral concluye con el 4,28%, según un cálculo realizado por los técnicos de la secretaría de la Función Pública.

Con ese aumento, las tres modificaciones arrojarán un incremento del 16% para el primer semestre del 2026.

Hasta ahora, los estatales percibieron alzas del 11,24%, con las liquidaciones de febrero y de abril.

La primera aplicación representó una suba del 5,29%, a partir del cálculo generado por los registros inflacionarios de Nación y de Viedma de diciembre del 2025 y de enero de 2026.

La segunda mejora se cumplió con los haberes de abril y significó un 5,65%, como promedio de las variaciones informadas por el Indec por las inflaciones de febrero y de marzo.

Además, entre febrero y marzo, el Ejecutivo liquidó montos fijos de 125.000 pesos mensuales. En un principio, esos depósitos -abonados por planillas complementarias- fueron 250.000 pesos por “Compensación” y una suma total igual por el concepto de “Indumentaria”.