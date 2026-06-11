Choele Choel: Banco Patagonia acercó herramientas financieras y mostró las perspectivas económicas al sector productivo del Valle Medio

Con una importante convocatoria de productores, empresarios, comerciantes y referentes institucionales de la región, Banco Patagonia desarrolló en el Hotel Rucantu de Choele Choel una nueva edición del ciclo provincial “Acompañando a quienes hacen”, una propuesta que busca acercar herramientas financieras, información económica y espacios de intercambio con los distintos actores de la producción rionegrina.

La jornada se realizó en el marco del Mes Internacional de las Pymes y reunió a cerca de 70 clientes, potenciales usuarios e invitados especiales, en un encuentro donde confluyeron el sector financiero, organismos provinciales y representantes de diversas actividades económicas que hoy atraviesan procesos de transformación y crecimiento en la provincia.

El programa incluyó presentaciones de productos y beneficios destinados a personas, empresas y organismos públicos, además de exposiciones vinculadas a financiamiento, garantías para proyectos productivos y un análisis de la coyuntura económica nacional e internacional.

El encuentro realizado en Choele Choel contó con un muy buen marco de público en un reconocido hotel de la ciudad.



Entre las autoridades presentes participaron el gerente regional de la entidad, Jorge Davicino; el economista jefe de Banco Patagonia, Nicolás Caputo; el jefe de Negocios con Empresas, Luciano Berttacchini; el gerente de Negocios con Sector Público, Mariano Manduca; el coordinador del Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARIO), Esteban Hiroki; el oficial de Sector Público, Fabián Tolosa; el gerente de la sucursal Choele Choel, Javier Taborda, junto a su equipo de trabajo; y Edgardo Vega, director por la Provincia de Río Negro en el directorio de Banco Patagonia.

La actividad contó además con la participación de representantes de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro (ADERN) y del FOGARIO, organismos con los que la entidad financiera viene articulando acciones para fortalecer el entramado productivo provincial.

Acompañar a quienes producen



En diálogo con Diario Río Negro, el gerente regional de Banco Patagonia, Jorge Davicino, destacó que la iniciativa forma parte de un programa que recorre toda la provincia y que ya tuvo escalas este año en otras localidades rionegrinas.

Jorge Davicino, gerente regional de Banco Patagonia.



“La idea es acercar soluciones, herramientas y algunos lineamientos a quienes producen. Lo hacemos junto con organismos de la provincia porque entendemos que el trabajo articulado permite acercar más opciones y oportunidades a los clientes”, explicó.

Según señaló, el objetivo central es escuchar las necesidades de cada sector productivo y adaptar las propuestas financieras a las distintas realidades económicas que atraviesan productores, emprendedores y empresas. “Cada actividad tiene sus particularidades y nosotros permanentemente nos vamos adaptando a esas necesidades. Estos encuentros también sirven para escuchar y entender qué está demandando cada región”, sostuvo.

La minería y la energía, motores de una nueva etapa



Uno de los temas que atravesó la conversación fue el impacto que comienzan a generar los grandes proyectos energéticos y mineros en distintas zonas de Río Negro.

Davicino observó que localidades como Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste viven un momento de expectativas por las inversiones vinculadas al desarrollo energético y minero. “Son oportunidades históricas para las empresas locales. Lo que aconsejamos es que se formalicen, se ordenen y se preparen para convertirse en proveedoras de esas grandes compañías”, indicó.

Jornada del Banco Patagonia en Choele Choel.



En ese sentido, remarcó que la demanda de financiamiento crece para cubrir capital de trabajo, compra de maquinaria, incorporación de tecnología y ampliación de capacidad operativa. “Queremos que las empresas lleguen fortalecidas a esas oportunidades. Muchas veces el financiamiento es la herramienta que permite dar ese salto y evitar que una buena posibilidad quede truncada por falta de respaldo económico”, afirmó.

El gerente regional sostuvo que Banco Patagonia ya está acompañando a numerosos proveedores vinculados a los desarrollos energéticos y consideró que el fenómeno dejó de ser una expectativa para transformarse en una realidad concreta.

“Hoy vemos que esos proyectos están avanzando y generando movimiento económico. Ya no son anuncios, son una realidad que va a impactar fuertemente en varias regiones de la provincia”, señaló.

Un Valle Medio que amplía su matriz productiva



Respecto del escenario productivo del Valle Medio, Davicino destacó el crecimiento de nuevas superficies bajo riego y el avance de actividades como la producción de alfalfa, maíz, cebolla y sistemas ganaderos intensivos. “Estamos observando una expansión de las áreas productivas y una fuerte inversión en sistemas de riego que transforman los campos y aumentan significativamente su productividad”, indicó.

Nicolás Caputo y un apartado de cómo evolucionó la inflación en los países de América Latina.



A la par, aseguró que existe una demanda creciente de maquinaria agrícola, tecnología e inversiones destinadas a mejorar la eficiencia de los establecimientos. También destacó la recuperación de sectores tradicionales de la economía regional. “Vemos con muy buenos ojos varios proyectos vinculados a la fruticultura. Es una actividad que atravesó momentos difíciles por cuestiones climáticas y económicas, pero que sigue mostrando capacidad de recuperación”, señaló.

El directivo adelantó además que próximamente se anunciarán nuevas herramientas financieras destinadas a productores frutihortícolas, especialmente orientadas a la prevención y mitigación de riesgos derivados de fenómenos climáticos.

Tecnología y cercanía



Consultado sobre la evolución del sistema financiero, Davicino señaló que los cambios tecnológicos modificaron profundamente la relación de los usuarios con los bancos. “La utilización de aplicaciones, home banking y herramientas digitales creció muchísimo. Hoy muchas operaciones se realizan desde la casa o el teléfono celular”, explicó.

Sin embargo, consideró que la atención personalizada continúa siendo un diferencial importante para la entidad. “La tecnología llegó para quedarse, pero hay algo que sigue siendo fundamental: la atención cara a cara. La gente valora poder hablar con alguien, plantear una situación y encontrar una solución concreta”, afirmó.

Según explicó, esa cercanía es una de las características más valoradas por los clientes, especialmente en localidades del interior donde la relación personal sigue siendo un factor clave.

Convocatoria y resultados





La respuesta obtenida en Choele Choel ratificó el interés del sector privado por este tipo de encuentros. Davicino señaló que en cada una de las localidades visitadas durante el último año la convocatoria superó las expectativas iniciales y que, una vez finalizadas las jornadas, suelen incrementarse las consultas y operaciones vinculadas a líneas de crédito y productos financieros.

“Eso nos demuestra que estamos en el camino correcto. Las jornadas son valoradas porque acercan información, generan contacto directo y permiten conocer herramientas que muchas veces pueden marcar una diferencia para quienes producen”, concluyó.

El ciclo continuará durante los próximos meses en Villa Regina, General Roca, Cipolletti y Viedma, con la intención de seguir fortaleciendo el vínculo entre el sistema financiero y los distintos sectores que impulsan el desarrollo económico de Río Negro.

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