Analizarán en Neuquén los restos del cuerpo hallado en Plaza Huincul

Los restos humanos de la persona que fueron encontrados en un predio del barrio Uno, cerca del monumento al primer pozo petrolero de Plaza Huincul se trasladaron hasta Neuquén. En el cuerpo médico forense del Poder Judicial se someterá a análisis para intentar establecer la identidad y si se trató de una muerte violenta. En principio, podría tratarse de un varón por la contextura de algunos de los huesos.

La presencia de este hallazgo ocurrió el miércoles en las últimas horas de la tarde. Fue el fiscal jefe, Gastón Liotard, quien confirmó que la osamenta tenía ropa -raída o desgastada por el tiempo- por lo que se estima que data de, al menos un par de años.

Este hallazgo fue fortuito porque el encargado de un predio en estado de abandono, ordenó la limpieza de lugar y para ello encargó a una persona la tarea. Se ubica en las inmediaciones del monumento al Pozo Uno, en el barrio Uno. El lugar contaba con una edificación y en el patio, al aire libre, había una fosa de las utilizadas para la revisión de vehículos. Este es el sector más antiguo de Plaza Huincul.

El funcionario judicial explicó ante la consulta de este medio que el hombre limpiaba el sector cuando advirtió los restos del cuerpo. «Se trata de un cuerpo vestido, pero quedaban los huesos y por el fémur y la cadera puede tratarse de un hombre», afirmó Liotard.

En la misma fosa había restos de residuos y escombros sobre la osamenta. La fiscalía única ordenó el retiro de los huesos y todos los elementos que puedan sumar datos e información a los investigadores. Luego, fueron trasladados hasta el cuerpo médico forense neuquino del Poder Judicial que se encargará de hacer los análisis científicos para establecer, en la medida de lo posible, la data de muerte y las causas.

La identificación también es fundamental para el esclarecimiento de este hecho. En Plaza Huincul figura un hombre en situación de búsqueda de paradero desde agosto de 2021. Se trata Rubén Calros Arabales Troncoso que a ese momento tenía 56 años y se encontraba alojado en un geriátrico de la localidad.

Sin embargo, no se puede afirmar que se trata de la misma persona hasta que las pericias lo constaten. En Cutral Co hay una vecina que también fue denunciada como vista por última vez junto a su mascota. Son los dos únicos pedidos de paradero vigentes, tal como confirmó el propio fiscal.