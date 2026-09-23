Con otro golazo agónico, Argentina derrotó a Perú y clasificó a la final de los Juegos Suramericanos

Santiago Espíndola convirtió un gol sobre el final para que Argentina se meta en la final de los Juegos Suramericanos. (Foto: @Argentina)

Con un golazo agónico de Santiago Espíndola, la Selección Argentina Sub-19 derrotó 1-0 a Perú y se metió en la gran final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde espera por Chile o Paraguay. La Albiceleste clasificó a esta instancia luego de empatar el lunes con Venezuela, también sobre el final, con un tanto de Ramiro Tulián.

El conjunto local dominó desde el inicio en el Coloso Marcelo Bielsa y tuvo su primera chance clara a los 12 minutos del primer tiempo. Tras un pelotazo largo, el arquero Fabrisio Mesías salió a cortar fuera del área y Franco Domínguez lo eludió, pero su remate, con el arco vacío, se fue desviado.

Los dirigidos por Diego Placente continuaron manejando la pelota con paciencia durante la primera mitad, aunque les faltó claridad para transformar ese dominio en el marcador.

Ya en el complemento, Argentina siguió generando situaciones claras de gol. A los tres minutos, tras un pase de Thiago Pérez, Domínguez quedó mano a mano con Mesías, pero el arquero peruano se hizo gigante y evitó la apertura del marcador.

Un poco más tarde, a los 17, Ian Subiabre realizó una gran jugada por la derecha y metió el pase al medio para Facundo Carrizo. Sin embargo, el jugador de Argentinos Juniors no pudo darle de lleno y Mesías volvió a salvar a Perú.

A los 25, Domínguez, delantero de las inferiores de Estudiantes, tuvo otra chance muy clara. Recibió un excelente centro de Uriel Ojeda desde la derecha y solo tenía que empujarla, pero la pelota rozó el palo izquierdo de Mesías y Perú volvió a salvarse.

¡NO SE PUEDE CREER! ¿Cómo ésta jugada no terminó en gol de Franco Domínguez para Argentina frente a Perú?



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Cuando parecía que la paridad iba a persistir y todo se iba a resolver desde la tanda de penales, Argentina encontró el gol de la clasificación. A los 44, Santiago Espíndola capturó un rebote afuera del área y sacó un fierrazo al segundo palo que esta vez fue inatajable para Mesías.

¡¡OTRO GOL AGÓNICO PARA SOÑAR CON EL ORO!! ¡SANTIAGO ESPÍNDOLA (jugador de River) SACÓ UN DERECHAZO TOP Y MARCÓ EL 1-0 DE ARGENTINA VS. PERÚ EN LOS JUEGOS SURAMERICANOS!



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De esta manera, la Albiceleste consiguió una merecida victoria por 1-0 y clasificó a la final, donde espera por Chile o Paraguay, que se enfrentarán este miércoles desde las 17. El partido por la medalla dorada se disputará este viernes a partir de las 15.