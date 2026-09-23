Consumo: supermercados profundizaron su caída en julio 2026, mientras que mayoristas y shoppings mostraron leves repunte

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este miércoles 23 de septiembre los informes técnicos correspondientes a julio de 2026 sobre la actividad comercial en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras. Los datos oficiales exponen un escenario de profundas asimetrías en el consumo interno: mientras las grandes cadenas de supermercados y los mayoristas sufrieron contracciones en sus comparaciones interanuales, el análisis mensual desestacionalizado exhibió rebotes dispares y los shoppings se consolidaron como el único canal con números totalmente en verde.

La radiografía del consumo de los hogares durante el séptimo mes del año refleja cómo las familias reconfiguran sus gastos cotidianos frente a la erosión del poder adquisitivo. Los relevamientos oficiales muestran que, a pesar de los incrementos nominales impulsados por la inflación, los volúmenes físicos se mueven a diferentes velocidades según el formato comercial, castigando con fuerza al supermercadismo tradicional y obligando a los consumidores a buscar alternativas de abastecimiento o a replegar las compras en grandes superficies.

Supermercados en rojo: cayeron las ventas y los puestos de trabajo

La Encuesta de Supermercados arrojó que las ventas totales a precios constantes sufrieron una contracción del 2,1% interanual en julio de 2026, consolidando una baja acumulada del 2,7% en los primeros siete meses del año. En la comparación intermensual, la serie desestacionalizada marcó un retroceso del 0,7% respecto a junio.

A precios corrientes, las grandes cadenas facturaron un total de $2.591.042,3 millones, lo que representa un incremento nominal del 25,8% interanual. El salón de ventas presencial concentró el 96,9% de las operaciones (2.509.482,6 millones de pesos), mientras que los canales online representaron el 3,1% restante (81.559,6 millones). Los hipermercados con una superficie mayor a 100.000 metros cuadrados explicaron el 85,1% de la facturación total del sector.

Dentro de la estructura de consumo en góndolas, los aumentos interanuales nominales más significativos se registraron en «Carnes» (39,5%), «Verdulería y frutería» (30,6%), «Bebidas» (27,7%) y «Lácteos» (25,6%).

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito lideraron con el 41,9% de las transacciones, seguidas por las tarjetas de débito (25,9%), el efectivo (16,6%) y otros medios electrónicos como billeteras virtuales y códigos QR (15,6%).

El impacto de la menor actividad también se reflejó de manera directa en el mercado laboral del sector. El relevamiento realizado sobre 3.126 bocas de expendio indicó que el personal ocupado total fue de 95.383 asalariados, lo que implicó una caída interanual del 4,6% en los puestos de trabajo. De esa dotación total, 10.742 personas (11,3%) poseían cargos jerárquicos y 84.641 (88,7%) correspondían a cajeros, administrativos y repositores.

El costo laboral del mes alcanzó los 260.019,2 millones de pesos (un 25,3% más interanual), compuesto por 206.482,6 millones en sueldos y salarios brutos y 53.536,5 millones en contribuciones patronales. En el desglose interno, los salarios brutos promediaron $4.650.088 para el personal jerárquico (con un costo laboral donde sus sueldos sumaron 49.951,2 millones y las contribuciones 12.944,3 millones) y $1.849.357 para cajeros, administrativos y repositores (cuyos sueldos brutos totalizaron 156.531,4 millones y las contribuciones 40.592,2 millones).

Asimismo, el informe detalla las profundas disparidades en las ventas por habitante según cada jurisdicción, liderando Tierra del Fuego con $191.082 por habitante, Neuquén con $182.885, Santa Cruz con $186.466 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $148.233, mientras que en el otro extremo se ubicaron Santiago del Estero con $14.661 y Chaco con $16.495 .

Autoservicios mayoristas: leve alivio en las ventas, pero fuerte caída en el empleo

A diferencia de las grandes superficies minoristas, la Encuesta de Autoservicios Mayoristas exhibió indicios de resiliencia en el corto plazo. El índice de ventas a precios constantes registró una baja del 1,1% interanual en julio, acumulando una retracción del 2,7% en el acumulado de los primeros siete meses de 2026. Sin embargo, la serie desestacionalizada aportó un dato positivo al mostrar un repunte intermensual del 1,2% en comparación con junio.

Las ventas totales a precios corrientes relevadas en el canal mayorista sumaron $401.070,1 millones, marcando un incremento nominal del 26,3% frente a julio del año previo. Los rubros con mayores subas nominales fueron «Lácteos» (35,9%), «Almacén» (29,6%), «Verdulería y frutería» (28,1%) y «Carnes» (27,7%). La categoría «Almacén» se consolidó como el motor principal del canal al captar el 45,9% de la facturación total ($184.162,1 millones), seguida por «Artículos de limpieza y perfumería» con el 25,6%.

El comportamiento de los medios de pago en los mayoristas expuso el uso de herramientas financieras y promociones: los «otros medios de pago» (billeteras virtuales y códigos QR) lideraron con el 33,6% de las ventas (134.614,5 millones de pesos y un salto del 33,9%), las tarjetas de crédito concentraron el 26,2%, el efectivo representó el 23,9% (con una fuerte suba nominal del 43,4%) y las tarjetas de débito alcanzaron el 16,3%.

El panel compuesto por 193 bocas de expendio en todo el país empleó a 12.915 trabajadores, registrando una caída interanual del 7,3% en su dotación de personal. En este segmento, los salarios brutos promedio se ubicaron en $3.172.500 pesos para gerentes y supervisores, y en $1.643.936 para cajeros, administrativos y repositores.

Shoppings, el único sector en verde

La Encuesta Nacional de Centros de Compras configuró la contracara del consumo masivo al posicionarse como el único segmento que logró expandirse tanto en la medición interanual como en la mensual. El índice de ventas a precios constantes marcó un incremento del 1,9% respecto a julio de 2025 (aunque acumula una baja del 2% en la variación interanual acumulada del año), al tiempo que la serie desestacionalizada mostró una variación positiva del 0,5% frente a junio.

No obstante, al observar la serie desestacionalizada y los números índice a precios constantes que publica el organismo (donde el índice general de julio de 2026 se ubicó en 95,5 puntos), se evidencia que el volumen físico de ventas de los shoppings se mantiene por debajo de los niveles de 2017 y opera con marcados serruchos cíclicos. Al contrastar el acumulado de los primeros siete meses de 2026, se deduce que el volumen físico comercializado en los centros comerciales aún no logra consolidar una recuperación estructural que supere con holgura los registros de los años previos, encontrando en julio un rebote marginal impulsado por la temporada de invierno, el receso escolar y el Mundial 2026.

A precios corrientes, los 77 shoppings relevados en el país —que agrupan a 6.431 locales, de los cuales el 83,2% se encuentra activo con volumen de ventas— facturaron un total de 707.774 millones de pesos, arrojando una suba nominal del 23% interanual.

En promedio, las ventas por local activo alcanzaron los 132 millones de pesos, mientras que el rendimiento por metro cuadrado se ubicó en 681.682 pesos. No obstante, al desglosar por rubros, se destacan picos muy marcados en «Ropa y accesorios deportivos», que registró ventas promedio de 410 millones de pesos por local y 1.085.987 pesos por metro cuadrado, y en el segmento de «Diversión y esparcimiento», que escaló hasta los 455 millones de pesos por local activo.

El atractivo de los shoppings como paseos integrales de consumo y ocio quedó reflejado en la convocatoria de sus complejos cinematográficos durante el receso invernal de julio. Las 386 salas de cine distribuidas en los centros comerciales de todo el país recibieron a un total de 2.974.278 espectadores. Al examinar la densidad de público por región, el promedio general se situó en 7.705 personas por sala, pero con marcadas brechas territoriales. Los mayores niveles de concentración de espectadores por pantalla se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un promedio de 8.953 asistentes por sala (en sus 64 pantallas), y en la Región Patagonia, con 8.904 espectadores por sala (en sus 17 pantallas). En el extremo opuesto, la Región Norte reportó el promedio más bajo del país con 4.787 espectadores por sala en sus 40 complejos operativos.