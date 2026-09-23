Ruta 40: corte preventivo en Siete Lagos por las alertas meteorológicas

La medida tiene carácter preventivo y busca reducir los riesgos para los usuarios.

Vialidad Nacional informó un corte preventivo total de circulación en la Ruta Nacional 40, en el tramo de Siete Lagos, debido a las condiciones meteorológicas adversas y las alertas naranja y roja por precipitaciones que afectan la región.

La restricción comenzó este miércoles 23 de septiembre a las 20 y se extenderá hasta las 8 del jueves 24 de septiembre. El corte alcanza a todo tipo de vehículos.

Dónde será el corte en la Ruta 40

La interrupción de la circulación se realizará sobre la Ruta Nacional 40, entre el empalme con la Ruta Nacional 231 y el empalme con la Ruta Provincial 63, en el sector de Río Hermoso-Siete Lagos.

Según informó Vialidad Nacional, la medida tiene carácter preventivo y busca reducir los riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos ante las condiciones climáticas previstas.

Recomiendan evitar circular de noche

Desde el organismo solicitaron a los usuarios evitar circular durante los horarios nocturnos y de madrugada en las zonas afectadas.

Además, recomendaron:

Circular a velocidad precautoria cuando las condiciones lo permitan.

Respetar las indicaciones y recomendaciones de los organismos oficiales.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de comunicación.

Consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje.

La restricción se mantendrá vigente hasta las 8 del jueves 24 de septiembre, momento en el que se evaluarán las condiciones para determinar la situación de transitabilidad del tramo.

Cierre total de Pino Hachado

Este miércoles 23 de septiembre, los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron la jornada con complicaciones debido a las condiciones climáticas. La situación afectó principalmente a los cruces ubicados al norte de la provincia neuquina, donde la presencia de hielo y nieve sobre la calzada llevó a Vialidad Nacional a solicitar máxima precaución para transitar.

Vialidad informó el cierre total y preventivo de Pino Hachado. A través de un informe actualizado a las 09:20 se comunicó que el paso se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada