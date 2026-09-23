Libros, relatos y dinosaurios: la propuesta que atrajo a 10.000 niños en Neuquén

Pasaron más de 10 niños y niñas en el espacio cultural de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. (Cecilia Maletti).

Más de 10.000 niños y niñas pasaron por el espacio de Cultura de la provincia durante las nueve jornadas de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. El stand recibió a delegaciones escolares de distintos puntos del territorio y ofreció actividades de lectura, narración oral y divulgación científica. La cifra fue informada por el gobierno provincial al cierre del evento que organizó el municipio.

La propuesta estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura y el Fondo Editorial Neuquino (FEN). Uno de sus ejes fue una instalación inspirada en Secretos de los que van y vienen, de María Cristina Ramos, la autora homenajeada en esta edición. La artista Julieta Tabbush creó la escena, con la asistencia del equipo de mediación de Bibliotecas Populares y de referentes de Cultura.

La feria también tuvo un espacio dedicado a los relatos en voz alta. En la carpa El Jarillal se realizaron 40 espectáculos de narración oral con artistas de la provincia, entre ellos Ana Clara Leguizamón e Ileana Panelo. Por su parte, el FEN distribuyó gratis 5.000 publicaciones breves con poemas de Irma Cuña, seleccionados por Ramos.

Libros, cortos y dinosaurios en la feria de Neuquén

Además de las actividades para las escuelas, el stand provincial sirvió como punto de encuentro para escritores, escritoras y editoriales neuquinas. El espacio dio apoyo a las presentaciones de integrantes del Padrón Provincial de las Letras, creado por la ley 3164.

En el auditorio Marcelo Martín Berbel se presentó una edición patrimonial de El brujo de las cordilleras, obra que Manuel José Olascoaga publicó en 1895. Se trata del primer libro anotado y comentado del catálogo del FEN. La presentación formó parte de la agenda que la Secretaría de Cultura y el fondo editorial organizaron durante la feria.

Otra de las novedades fue el lanzamiento de la Colección Renovales, con cuatro cortometrajes poéticos dedicados a Irma Cuña, Gregorio Álvarez, Abel Chanetón y Eduardo Talero. María Galarza dirigió las piezas, que se presentaron junto con publicaciones literarias de pequeño formato. En esa actividad participaron María Cristina Ramos, la directora del FEN, Carina Rita Medina, y otros referentes del proyecto.

El gobierno provincial informó, además, que firmó un convenio con el Consejo Provincial de Educación para que ese material llegue en formato digital a las escuelas neuquinas y pueda utilizarse con fines pedagógicos. La gacetilla no precisó plazos para su distribución.

La paleontología completó la oferta del espacio. Una globa de divulgación científica exhibió réplicas del Museo Ernesto Bachmann, de Villa El Chocón, entre ellas las del Ecorpiovenator y el Giganotosaurus carolinii. También mostró materiales vinculados con fósiles que conserva el Museo Carmen Funes, de Plaza Huincul: huesos de Abelisaurus, un nido de saurópodos y vértebras de Argentinosaurus, entre otros ejemplares.

Así, la participación provincial reunió en un mismo recorrido literatura infantil, autores locales y patrimonio paleontológico. Las visitas escolares fueron el centro de una programación que también incluyó propuestas para el público general durante las nueve jornadas de la feria.