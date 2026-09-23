Milei en la ONU: Reino Unido respondió y advirtió que no habrá diálogo sobre Malvinas

El Reino Unido respondió este miércoles al discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU y advirtió que no habrá una negociación por la soberanía sobre las Islas Malvinas sin el consentimiento de los kelpers.

El gobierno británico acusó a la Argentina de negar el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago y volvió a defender las actividades económicas que se desarrollan en el lugar. La posición de Londres se incorporó al registro oficial de la 81° Asamblea General de la ONU, luego de que Milei calificara a Malvinas como “una causa nacional”, reclamara la reapertura de las conversaciones y cuestionara al organismo internacional por la falta de avances.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía” sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus áreas marítimas circundantes, señaló el documento oficial de Londres. A su vez, sostuvo que los isleños tienen derecho a determinar su estatus político, junto con su desarrollo económico, social y cultural.

El comunicado elevó la tensión al afirmar que la Argentina “continúa negando” que ese derecho le corresponda a los habitantes de las islas. Según Londres, esa postura resulta incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y “no es el comportamiento que esperamos de una democracia”.

Para sostener su argumento, el Reino Unido recurrió al referéndum realizado en las islas en 2013. Según las cifras británicas, en esa votación participó el 92% del padrón y el 99,8% optó por mantener el actual estatus de territorio británico de ultramar.

Por su parte, la posición argentina sostiene que el principio de autodeterminación no aplica a la disputa por Malvinas. El reclamo nacional se fundamenta en las resoluciones de la ONU que reconocen la existencia de una controversia de soberanía entre ambos países y convocan a las partes a sentarse a negociar.

Duro cruce por los hidrocarburos

El gobierno británico también respondió a las recientes medidas dispuestas por la Argentina para frenar la explotación de recursos naturales en el área. Desde Londres afirmaron que el desarrollo de hidrocarburos representa una “actividad comercial legítima” regulada por las autoridades locales y sostuvieron que la legislación argentina no posee aplicación sobre el territorio.

Cuestionaron de manera específica las acciones dirigidas a frenar a las empresas vinculadas al sector petrolero. Las calificaron como un intento “inaceptable” de ejercer jurisdicción extraterritorial, sin justificación en el derecho internacional, y remarcaron que afectan los negocios e incumplen con el libre comercio.

La contestación británica ocurrió después de que la Casa Rosada endureciera su estrategia frente al proyecto petrolero Sea Lion. La administración nacional dispuso sanciones y envió al Congreso un paquete de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las herramientas contra las firmas que exploten recursos en la zona.

De este modo, el conflicto suma un nuevo capítulo centrado en dos ejes clave: el principio de autodeterminación de los isleños y la legalidad de la extracción de hidrocarburos. Mientras Milei insistió ante la ONU con la apertura de negociaciones por la soberanía, el Reino Unido ratificó que no las aceptará sin el aval kelper y respaldó los proyectos petroleros en las islas.