¿Con Paredes? El equipo que piensa Arruabarrena en Boca para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana
El capitán del Xeneize se sumó este martes a los entrenamientos y quiere estar a disposición para Rodolfo Arruabarrena, que podría realizar cambios en el once respecto al partido ante Sarmiento por la Copa Argentina.
Luego del subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes llegó al país el lunes por la tarde y este martes por la mañana ya se reincorporó a los entrenamientos en Boca Predio, en lo que fue su primera práctica bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.
Fiel a su estilo, el capitán del Xeneize quiere estar presente en el duelo de este jueves ante O’Higgins, por el repechaje de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en La Bombonera, comenzará a las 21:30 y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.
Paredes disputó 75 minutos en la final del Mundial ante España y podría ser una de las modificaciones respecto al equipo que salió desde el arranque frente a Sarmiento por la Copa Argentina, el último jueves.
Si el Vasco Arruabarrena decide incluirlo desde el inicio, Milton Delgado dejaría su lugar y el ‘5’ compartiría la mitad de la cancha con Santiago Ascacíbar.
Por otro lado, los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa se incorporaron a los entrenamientos el pasado sábado y aparecen con chances de ser titulares. En ese caso, Leandro Brey y Leonel Flores, el juvenil que debutó en Primera ante Sarmiento y marcó el segundo gol del Xeneize, ocuparían un lugar en el banco de suplentes.
De esta manera, la probable formación de Boca para enfrentar a O’Higgins sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.
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