¿Con Paredes? El equipo que piensa Arruabarrena en Boca para enfrentar a O’Higgins por la Copa Sudamericana

Luego del subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Leandro Paredes llegó al país el lunes por la tarde y este martes por la mañana ya se reincorporó a los entrenamientos en Boca Predio, en lo que fue su primera práctica bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.

Fiel a su estilo, el capitán del Xeneize quiere estar presente en el duelo de este jueves ante O’Higgins, por el repechaje de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en La Bombonera, comenzará a las 21:30 y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Paredes disputó 75 minutos en la final del Mundial ante España y podría ser una de las modificaciones respecto al equipo que salió desde el arranque frente a Sarmiento por la Copa Argentina, el último jueves.

Si el Vasco Arruabarrena decide incluirlo desde el inicio, Milton Delgado dejaría su lugar y el ‘5’ compartiría la mitad de la cancha con Santiago Ascacíbar.

Por otro lado, los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa se incorporaron a los entrenamientos el pasado sábado y aparecen con chances de ser titulares. En ese caso, Leandro Brey y Leonel Flores, el juvenil que debutó en Primera ante Sarmiento y marcó el segundo gol del Xeneize, ocuparían un lugar en el banco de suplentes.

De esta manera, la probable formación de Boca para enfrentar a O’Higgins sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Sebastián Villa, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.