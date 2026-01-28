Con un gol de tiro libre de Juanfer Quintero, River le gana a Gimnasia en el Monumental

River le gana a Gimnasia en el Monumental. (Foto: @RiverPlate)

River le gana 1 a 0 a Gimnasia en su primer partido del año en el Monumental con un gol de tiro libre de Juanfer Quintero. El Lobo juega con 10 por la expulsión temprana de Manuel Panaro.

A los 12 minutos, Panaro le pegó un fuerte planchazo a Fausto Vera. El árbitro, Pablo Dóvalo, lo amonestó pero después revisó la jugada en el VAR y decidió expulsarlo.

EXPULSADO PANARO EN GIMNASIA



El delantero dejó con diez al Lobo en cancha de River#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/yU6wnu4DlR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 28, 2026

Marcelo Gallardo decidió repetir la formación que le ganó 1 a 0 a Barracas Central el último sábado como visitante en su presentación en el Apertura.

Santiago Beltrán sigue en el arco por la lesión de Franco Armani y Matías Viña se mantiene como lateral izquierdo ya que el Huevo Acuña también está en recuperación.

De esta manera, River va con: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Viña; Moreno, Vera, Galván, Quintero; Colidio y Driussi.

Gimnasia también repite el equipo que presentó en el debut, con victoria ante Racing. El Lobo sale con: Insfrán; Silva Torrejón, Martínez, Giampaoli, Steimbach; Max, Barros Schelotto; Panaro, Nacho Fernández; Franco Torres y Marcelo Torres.