Insólito contrabando en Perú: viajaban a Alemania con más de 3 mil tarántulas escondidas en sus valijas

Más de 3 mil tarántulas fueron incautadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Perú, cuando tres ciudadanos extranjeros intentaban sacarlas del país de manera clandestina. Los arácnidos estaban ocultos dentro de medias y distribuidos en tres valijas que tenían como destino Alemania.

El procedimiento se realizó a partir de una denuncia anónima y permitió detener a dos ciudadanos alemanes y uno polaco que estaban por embarcar. Según informaron medios locales, la intervención estuvo a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Cómo encontraron las más de 3 mil tarántulas ocultas en las valijas

Los ejemplares fueron encontrados en distintas etapas de desarrollo, desde huevos y crías hasta arañas adultas. Cora Suárez, técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor, explicó que los animales estaban acondicionados dentro de medias para facilitar su traslado.

“Acondicionadas en medias dentro de tres maletas encontramos a las tarántulas en diferentes estadios, desde huevos, crías y adultos”, señaló la especialista, responsable del Puesto de Control Estratégico del aeropuerto.

La investigación comenzó luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima mediante la plataforma Alerta Serfor. A partir de esa información, personal especializado realizó tareas de inteligencia hasta identificar a los sospechosos en el módulo de atención del aeropuerto.

Los arácnidos habrían sido recolectados en distintas regiones de Perú, entre ellas Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco y La Libertad. Durante la inspección también identificaron ejemplares de los géneros Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna y Avicularia.

Operativo en Perú permite desbaratar un contrabando de tarántulas

Entre los animales incautados había ejemplares de Pamphobeteus antinous, una especie considerada vulnerable (VU) dentro de la lista de fauna silvestre amenazada protegida por el Decreto Supremo N.° 004-2014-MINAGRI.

En otros casos, la identificación científica todavía no está completa. Las autoridades deberán determinar si algunos ejemplares pertenecen a especies que aún no fueron descritas por la ciencia, una situación que también forma parte de las evaluaciones.

Serfor investiga si los animales estaban destinados a colecciones privadas, investigación científica o mascotismo. Según publicaciones científicas citadas por las autoridades, uno de los detenidos sería un investigador reconocido por sus trabajos vinculados con tarántulas.

Los tres extranjeros quedaron a disposición de la Policía Nacional del Perú, a través de sus agentes especializados en delitos ambientales. La causa está a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Qué penas establece Perú por el tráfico ilegal de fauna silvestre

El Código Penal peruano contempla penas de prisión para quienes transporten o exporten animales silvestres sin la documentación correspondiente. El artículo 308 sanciona el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre con condenas de tres a cinco años de prisión, además de multas.

La figura alcanza a quienes adquieran, vendan, transporten, almacenen, importen, exporten o reexporten ejemplares sin contar con permisos o certificados válidos.

Las sanciones pueden aumentar de acuerdo con las circunstancias del hecho. El artículo 309 establece penas de cuatro a ocho años de prisión para determinados casos agravados, entre ellos el tráfico de especies protegidas por la legislación nacional o de animales provenientes de áreas naturales protegidas.

También contempla agravantes cuando se utilizan armas, explosivos o sustancias tóxicas, cuando intervienen funcionarios públicos o cuando se recurre a amenazas o intimidaciones contra quienes protegen las especies.