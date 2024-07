En un final dramático, Ecuador empató con México y será rival de Argentina en cuartos de final

Ecuador igualó sin goles con México en el estadio State Farm de Glendale, Arizona y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América, donde se medirá ante Argentina. Venezuela goleó a Jamaica (3-0) y terminó en la cima de su grupo.

Apesar que el elenco de Jaime Lozano tuvo un buen arranque, la Tri se acomodó en el campo de juego y emparejó las acciones en un primer tiempo en el que primaron las imprecisiones y desprolijidades de ambos lados.

Durante la primera mitad del encuentro no hubo situaciones de peligro por parte de los equipos y apenas alguna aproximación al área de Enner Valencia o un cabezazo de Santiago Giménez sobre el final fueron lo más destacado.

En el segundo tiempo México trató de revertir la situación y puso el pie en el acelerador para salir en busca del gol. Generó situaciones claras a través de Julián Quiñones pero se encontró con una gran respuesta del arquero Alexander Domínguez.

Sobre el final, se dio la polémica cuando Félix Torres cortó una situación clara de gol de Guillermo Martínez, quien reclamó penal por una falta.

Mario Escobar no dudó y cobró penal. Sin embargo, el árbitro guatemalteco recibió el llamado del VAR de parte de Silvio Trucco y tras observar que no hubo infracción y que el defensor rechazó la pelota sin golpear la pierna del rival, finalmente no cobró la pena máxima.

Ecuador, cosciente de que el empate le alcanzaba para la clasificación, se metió atrás, mantuvo el arco en cero y logró el pase a la siguiente ronda donde ser medirá con la Selección Argentina.