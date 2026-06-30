Apareció Haaland y Noruega le ganó a Costa de Marfil sobre el final por 2 a 1

(AP). Antonio Nusa evade marca marfileña y se perfila para la gran ejecución del 1-0 noruego.

Victoria épica y sueño latente. Con la goleadora aparición sobre el final de Erling Haaland, el seleccionado de Noruega consiguió un triunfazo ante Costa de Marfil por 2 a 1 y el pasaje a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Los marfileños habían emparejado las acciones tras haberse ido en desventaja al entretiempo, ante un combinado europeo que sacaba provecho de sus individualidades y la potencia en ataque. Y fue esa la vía mediante la cual volvieron a imponerse en el marcador.

Los africanos, más asentados en el complemento, se desplegaron por las bandas, atacaron en bloque y lograron lastimar a los Vikingos para llegar al empate parcial. Pero el «9» del City recibió solo abajo del arco y facturó para el triunfo parcial de los europeos.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final y cruzará con Brasil, que ayer eliminó a Japón sobre la hora.

¡ERA EL GOL DE HAALAND! 😱🇳🇴



El Androide la empujó en el área chica, pero Sangare le ahogó el grito. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EvZP8AGRWi — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Desarrollo del partido

A los 36′ llegó una jugada aislada de los noruegos, con un cabezado de Haaland que pasó cerca del palo derecha. Un aviso de lo que sucedería instantes después.

Dos minutos más tarde, llegó la apertura del marcador: Ødegaard, la estrella del Arsenal, encontró a Antonio Nusa, que encaró, gambeteó y lanzó un hermoso tiro cruzado al palo izquierdo, inatajable para Fofana.

¡GO-LA-ZO DE NORUEGA! 🔥⚽🇳🇴



Nusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/su9X6C1yNR — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

El gol inclinó la cancha y los europeos fueron por más. A los 41′, Sorlot ganó de cabeza y Haaland no logró conectar con precisión. Y en la jugada siguiente, luego del córner, nuevamente Sorlot cabeceó aunque sin éxito.

Una de los marfileños, sobre el final de la primera etapa, con un tiro de cabeza de Christ Inao Oulaï que pasó cerca del palo derecho de Orjan Nyland.

Los marfileños reaccionaron y fueron decididamente por el empate. De movida nomás, a los 3′ del complemento, Doué envió un centro cerrado que alcanzó a cachetear Nyland y evitar el peligro en el área.

Hubo otra buena intervención del golero noruego, ante un remate al primer palo de Pepé, a los 9′ minutos. Varios avisos de los africanos, que fueron pacientes y finalmente encontraron la llave del gol.

A los 38′, Amad Diallo recibió de Pepé, de lo mejor de los marfileños, encaró por izquierda, enganchó para adentro y facturó un golazo para empardar las acciones y, por el momento, llevar el partido al alargue.

¡LO EMPATÓ COSTA DE MARFIL! ⚽🇨🇮



Diallo hizo todo bien dentro del área tras la conexión con Pepe y puso el 1-1 ante Noruega. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mVq1BwsV3C — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

A fuerza de empuje y velocidad, Noruega, que no la pasaba bien, intentó replegarse en campo rival. Y en uno de esos intentos, apareció la gran figura del equipo, Erling Haaland, que hasta el momento había hecho poco y nada durante el encuentro.

A los 40′ del complemento, Patrick Berg desbordó por derecha, lanzó el centro y en soledad el Androide definió suave y sin problemas debajo del arco.

Ya son cinco los tantos del grandote en la Copa del Mundo, que lo mantienen como el segundo máximo goleador del certamen detrás del argentino Lionel Messi.