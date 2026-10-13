Se confirmó el día y horario para la vuelta entre Alvarado y Cipolletti por la semifinal del Federal A

Después del triunfo 1 a 0 de Cipolletti ante Alvarado en La Visera de Cemento en la semifinal de ida del Federal A, hoy se confirmó día y horario para el partido de vuelta.

El encuentro decisivo se disputará el sábado 17 de octubre en el José María Minella desde las 15:30. El club local lo informó al sacar a la venta las entradas.

Alvarado tiene ventaja deportiva en la serie por lo que una victoria lo clasificará a la final. El Albinegro necesita ganar o empatar para lograr el pasaje.

Los marplatenses no podrán contar con los expulsados Facundo Centurión y Germán Sosa. Por el lado de Cipo, no estará Federico Acevedo, que también vio la roja en la ida.

El árbitro del partido se conocerá este miércoles cuando salga la programación oficial de la fecha. La otra semifinal es San Martín de Formosa – Olimpo, que empataron 1 a 1 la ida en Bahía Blanca. El aurinegro quedó obligado a ganar de visitante para avanzar.

El mismo día del partido, a la noche, será la fiesta por el 100° aniversario en Finca La Nonnina. El jueves 17/10, que es el día del centenario, se realizará un acto en la sede del club.