Con varios regresos, Gallardo dio la lista de convocados de River para enfrentar a Unión por Copa Argentina

El Muñeco dio la lista de convocados de River para enfrentar a Unión por Copa Argentina.

Este jueves, River se enfrentará a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina. El Millonario buscará seguir en carrera tras el duro golpe del empate agónico de Lanús por el Torneo Clausura. Por eso, Marcelo Gallardo dio una lista de convocados que deja en claro la importancia de este duelo.

Luego de apelar a la rotación, el entrenador del Millonario volvería a optar por un equipo de habituales titulares y esto se aprecia desde la nómina, con regresos importantes.

Una de las vueltas más destacadas es la de Paulo Díaz, que se recuperó de su lesión y podría sumar minutos ante el Tatengue, con vistas al partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Además, vuelven Marcos Acuña, Enzo Pérez y Nacho Fernández. El único jugador que no está convocado con respecto al último partido ante Lanús es el delantero juvenil Bautista Dadín.

De esta manera, Marcelo Gallardo buscará plantear un equipo con mayoría de titulares y jugadores de experiencia para avanzar a los cuartos de final, donde espera Racing.