La decisión que tomó Carlos Tevez ante la crisis de Talleres: «En ningún momento se me pasó…»

Tevez habló sobre los rumores que ponen en duda su continuidad al frente de Talleres.

Carlos Tevez le puso fin a las versiones sobre su salida de Talleres, luego de la dura derrota por 3-0 frente a Atlético Tucumán que encendió las alarmas en Córdoba. Los que no me conocen pueden decir muchas cosas, pero no que voy a abandonar”, aseguró el técnico del conjunto cordobés.

La ausencia del Apache en la conferencia de prensa tras el partido había alimentado los rumores de renuncia, pero este jueves el DT habló con firmeza: “En ningún momento se me pasó por la cabeza renunciar. Conversé con los jugadores en el vestuario porque la sensación no fue buena. Fue el peor partido desde que estoy y todos sentimos lo mismo”.

"El que no me conoce, que vea la serie. Esto no me asusta. Que la gente se quede tranquila: yo no voy a abandonar".



Tevez explicó que su silencio en Tucumán fue una decisión para evitar declaraciones apresuradas: “La conferencia iba a ser cualquier cosa y no iba a ser justa para el hincha. Cualquier cosa podía sacarse de contexto”.

Con apenas seis partidos dirigidos, una victoria, dos empates y tres derrotas, el Apache reconoció que el presente preocupa, pero aseguró que su compromiso no está en duda.

“Sabemos que es un año difícil para el club, que esto viene de arrastre, pero yo firmé un contrato con Talleres y lo voy a cumplir a rajatabla. Me encanta estar acá”. De cara a lo que viene, el DT no dejó dudas sobre su enfoque: “Son 10 finales y tenemos que jugarlas como tal. No podemos volver a mostrar lo que hicimos en Tucumán. El equipo tocó fondo, tenemos que reconstruir desde ya”.

Sobre el grupo, Tevez destacó que “hay un clima de bienestar entre los jugadores”, aunque reconoció que “les cuesta trasladarlo al partido por la presión”.

Ahora, el objetivo es encontrar el “11 ideal” que le devuelva solidez al equipo y empezar a sumar para salir del fondo de la tabla anual, donde hoy Talleres se encuentra en zona de desempate por la permanencia. “Con Talleres voy hasta las últimas consecuencias”, cerró el Apache, decidido a revertir el momento.