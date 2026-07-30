Con ventaja mínima, Boca juega la revancha de la Sudamericana ante O’Higgins en Chile

Boca ya juega con O´Higgins de Chile, en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América. El encuentro se disputa en el Estadio El Teniente de Rancagua, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El Xeneize llega a este encuentro en ventaja, ya que en la ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

Claro que después el equipo del Vasco Arraubarrena se llenó de dudas en su visita a Deportivo Riestra, cuando mostró una imagen muy pobre y perdió 3-0. Por eso la necesidad de recuperación es doble: para revertir la situación y para seguir con vida en el certamen continental.

Las formaciones

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pávez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena