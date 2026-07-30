Policía acusado de femicidio en Bariloche seguirá preso y se encamina a un juicio por jurados

El juez de Garantías César Lanfranchi extendió hoy la prisión preventiva del policía acusado de asesinar a Estefanía Civardi, quien cumplió ya un año en esa condición y se aproxima al juicio oral, en el que su conducta será examinada por un jurado popular, dada la gravedad del delito que le atribuyen, y que se castiga con prisión perpetua.

Emerson Marín está acusado de dar muerte a la joven de 22 años en una vivienda del barrio Lera en la madrugada del 30 de julio del año pasado mediante un balazo en el cuello, disparado con su arma reglamentaria. Los fiscales Martín Lozada y Sofia Ocampo justificaron la nueva prórroga de la prisión preventiva en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte del sospechoso, cuyo defensor no se opuso.

Según reconocieron las partes, solo quedan pendientes unas pocas medidas procesales, que se completarían antes del 30 de agosto. Esa fue la fecha fijada como fecha límite para que la fiscalía cierre la investigación, de modo que todo indica que el control de acusación se programará para la primera quincena de septiembre.

De allí en más el avance del proceso dependerá de los tiempos de la Oficina Judicial para la organización del juicio por jurados, pero la expectativa es que se concrete antes de fin de año.

Lozada dijo que en audiencias anteriores quedó demostrada “la verosimilitud del derecho” para sostener la prisión preventiva y que no hubo cambios en la situación. Agregó que a su entender aparece como “probable o muy probable” la autoría del imputado en el femicidio.

Señaló que la privación de libertad del policía -quien cumple la medida en el ex “Maruchito”, de Roca- debe continuar porque “bien puede valerse del vínculo de camaradería laboral” que tiene con algunos testigos “para influir en su relato y mejorar su situación procesal”.

Dijo también que “no tiene arraigo” por su trabajo itinerante y que “en el pasado ha ejercido actos de fuerza subsumibles en categorías de violencia de género”, de modo que podría condicionar a alguna de sus exparejas en el caso de que sean citadas en el eventual juicio oral. Agregó también que podría fugarse con éxito porque “conoce como policía las vías para eludir los controles que se instrumentan” en las búsquedas de personas.

Una larga lista de riesgos procesales

Dados esos riesgos, sumada la posibilidad de que reciba una pena de prisión perpetua como única opción si es encontrado culpable de femicidio, el fiscal sostuvo que Marín debía continuar en prisión preventiva. Los abogados querellantes Martín Govetto y Tomás Soto adhirieron al planteo con los mismos fundamentos y el defensor Diego Navarro no presentó objeciones.

El juez Lanfranchi dijo que al no haber discrepancia entre las partes le correspondía homologar el acuerdo. Dispuso entonces la extensión de la medida cautelar sobre Marín hasta el control de acusación, luego de considerar que estaban dadas las condiciones para que la prisión preventiva -en forma excepcional- se extienda más allá de los doce meses.

De acuerdo a lo ya adelantado, en el juicio es posible que la puja entre los fiscales, los querellantes y la defensa gire en torno del arma empleada, la distancia del disparo, los intercambios telefónicos entre Marín y la joven, así como los antecedentes de violencia del imputado.

Navarro pidió también durante la audiencia la ampliación de una pericia balística, que tiene turno para agosto y dijo que no había “ningún inconveniente” para que su defendido facilite el código de su teléfono celular y la huella que tenía registrada en el teléfono de Estefanía, para desbloquear también es aparato.