Extienden los beneficios en Neuquén por pago anticipado de tasas y del semestre: la nueva fecha límite

La Municipalidad de Neuquén prorrogó hasta el 5 de agosto el último día para el pago de tasas de julio y extendió hasta el 14 el pago adelantado del semestre.

La definición se conoció ayer, cuando vencía el último plazo para el pago semestral y de los tributos del mes.

Según se especificó, hubo una demora en el sistema para subir los formularios para abonar la licencia comercial. En Neuquén no se distribuyen las boletas y se accede a las tasas a través de la página.

Los recibos para el pago estuvieron a diponibililidad unos cuatro días antes del plazo máximo para el vencimiento de las licencias comerciales tanto del mes como de la fecha establecida para el pago adelantado del último semestre del año.

Por eso se definió un nuevo plazo para todos los contribuyentes: el vencimiento de la tasa del mes pasado se fijó para el 5 de agosto y hasta el 14 de agosto, la habilitación del pago del semestre, con la posibilidad aún abierta, para los descuentos.

Qué pasa con los tributos de Neuquén en el segundo semestre

Quienes opten por abonar el segundo semestre completo, tienen descuentos de hasta del 25%: un 10% por pago anticipado, otro 10% se aplica para los que estén al día (beneficio por buen contribuyente) y un 5% adicional para los adheridos al débito automático.

Con el ingreso al segundo semestre, se activó la actualización de tributos en la ciudad con un nuevo parámetro para las cuotas no abonadas de julio, agosto y septiembre. La suba respecto al mes anterior será de un 9,2%.

Un 30 por ciento de los frentistas pagaron en eneron con descuentos y se espera una adhesión similar.

En el caso de los comercios, el padrón alcanza a los 14.000 en actividad, aunque en este año, al cierre de la presentación de declaraciones juradas, se contabilizó 11.000 presentaciones comerciales.