Tecnología, sostenibilidad y diseño: Edifica Neuquén abre las acreditaciones para su tercera edición

La tercera edición de Edifica Neuquén, el espacio de encuentro por excelencia para la industria de la construcción y la infraestructura en el sur argentino, abrió oficialmente su proceso de acreditación. Tras el éxito de sus ediciones anteriores, la muestra vuelve del 10 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo con una propuesta renovada que busca fortalecer el diálogo y proyectar el futuro del sector.

Con el respaldo de organismos públicos, cámaras sectoriales y firmas líderes de todo el país, el evento se ha consolidado como una plataforma clave para el desarrollo regional, registrando un historial de más de 45.000 visitantes y sumando a más de 130 empresas expositoras.

Los siete ejes que marcan el futuro del sector

Para esta nueva edición, la agenda temática estará estructurada en siete pilares centrales pensados para abarcar todas las innovaciones y necesidades del mercado actual:

Construcción e infraestructura.

Desarrollo urbano e inmobiliario.

Materiales y sistemas constructivos.

Maquinaria y tecnología.

Energía y sostenibilidad.

Diseño y tendencias del hogar (Home & Deco).

Formación y transferencia de conocimiento.

Además de la tradicional zona de exhibición, el cronograma incluirá espacios diseñados específicamente para el intercambio, la capacitación y la generación de nuevos negocios, logrando articular de manera efectiva al sector privado con el mundo académico y los organismos del Estado.

La exposición volverá a reunir a una amplia variedad de actores de la cadena de valor: empresas constructoras e industriales, desarrolladores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, proveedores de servicios, pymes y público general interesado en las nuevas tendencias de vivienda y ciudad.

El propósito central de Edifica Neuquén es potenciar el rol estratégico de la provincia. En ese sentido, el productor general del evento, Marcos Galian, destacó el momento que atraviesa la plaza local: «Hoy, tras años de desarrollo sostenido, Neuquén representa un hub clave para la industria de la construcción y la infraestructura. Reconocemos esta potencia y buscamos fortalecerla, creemos que generar espacios de intercambio, capacitación y negocios es fundamental para crecer aún más».

Quienes deseen participar del evento o requieran gestionar sus acreditaciones de prensa ya pueden realizar el proceso de inscripción y obtener más información a través del sitio web oficial de la muestra: edificaneuquen.ar.