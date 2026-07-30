En La Pampa impulsan una tasa vial para los camiones que viajan a Vaca Muerta por el estado de las rutas

El gobernador de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para autorizar el cobro de peajes a los camiones que transitan por el distrito, apuntando principalmente a aquellos que transportan arena desde Entre Ríos hacia los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén. La medida busca recuperar parte de los recursos que la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) invierte en el mantenimiento de la red de caminos, fuertemente castigada por el intenso tráfico pesado.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo pampeano contempla la creación de una Tasa Vial que se aplicará exclusivamente a los vehículos de carga que cuenten con cinco o más ejes. Para proteger la economía local, la iniciativa establece que los transportistas pampeanos quedarán exentos del pago, excluyendo formalmente a todos los camiones que abonen el Impuesto Automotor radicado en la provincia.

Además de los fletes vinculados al fracking, las autoridades evalúan que la tasa alcance también a los camiones de otras jurisdicciones que atraviesan La Pampa para trasladar granos hacia el puerto de Bahía Blanca.

El destino de los recursos recaudados se encuentra detallado en la normativa para garantizar su afectación específica:

Se creará un «Fondo de Desarrollo y Conservación Vial».

El 90% de los ingresos será retenido por la Provincia para el mantenimiento directo de su red de rutas.

El 10% restante será coparticipado y redistribuido entre los municipios para obras de infraestructura vial en las jurisdicciones vecinales.

Rutas destrozadas y un salto del 998% en el tráfico: los motivos detrás de la tasa vial en La Pampa

El deterioro acelerado del asfalto es el principal argumento del gobierno de Ziliotto. Rodrigo Cadenas, presidente de la DPV, advirtió sobre el notorio avance del deterioro tanto en las rutas provinciales como nacionales a raíz de la explosión del tránsito pesado. Según los cálculos oficiales, actualmente circulan en promedio unos 1.200 camiones diarios por las vías locales.

El caso más extremo relevado por Vialidad Provincial —y que el Gobierno toma como «tendencia representativa» para justificar el cobro— se da en un tramo de 80 kilómetros de la Ruta Provincial 13, que une a las provinciales 14 y 143. En contacto con Clarín, desde el organismo especificaron que el Tránsito Medio Diario Anual pasó de 17 camiones en 2015 a 226 en este 2026, lo que representa un dramático aumento del 998%.

Este desvío masivo hacia los caminos administrados por la Provincia se debe, en gran parte, a que los camioneros buscan evitar rutas nacionales que se encuentran rotas, como la 5, la 35, la 152 y especialmente la 151.

El desgaste de la cinta asfáltica se potencia, a su vez, por la circulación de «bitrenes», formaciones de dos semirremolques que alcanzan las 75 toneladas. Si bien estos gigantes requieren permisos excepcionales que superan los 220 mil pesos por viaje, la Provincia argumenta que el peso del tránsito general hace insostenible el mantenimiento sin nuevos ingresos.

La disputa por el traspaso de rutas

La decisión de avanzar unilateralmente con este peaje se aceleró ante la falta de respuestas de la Casa Rosada. La Pampa viene reclamando que el Gobierno central le transfiera la jurisdicción de 600 kilómetros de rutas nacionales, pero exige que el traspaso incluya los recursos fiscales específicos que recauda la Nación a través del impuesto a los combustibles, tal como marca la Constitución Nacional.

Hace apenas dos semanas, Ziliotto llevó este reclamo personalmente al jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante una reunión enfocada en la obra pública. Sin embargo, Nación volvió a rechazar la transferencia de las vías con fondos incluidos. Esta postura intransigente con La Pampa contrasta con los acuerdos logrados por otros distritos: recientemente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012 por 20 años, y el mandatario cordobés, Martín Llaryora, mantiene negociaciones avanzadas por la Ruta 19.

En las próximas semanas, el proyecto tomará estado parlamentario y Ziliotto se prepara para un duro debate legislativo. La iniciativa deberá conseguir el visto bueno de la oposición y, fundamentalmente, del bloque peronista que responde al exgobernador Carlos Verna, sector que mantiene marcadas diferencias con la actual gestión provincial.