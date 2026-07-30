Fullone presentó el potencial productivo de Río Negro en una reunión con el embajador de China

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone, mantuvo una reunión bilateral con el embajador de la República Popular China en la Argentina, Wang Wei, con el objetivo de fortalecer los vínculos institucionales y promover las oportunidades de desarrollo e inversión en la provincia.

Fullone y el embajador chino avanzaron en una agenda de cooperación

El encuentro se realizó tras una invitación del diplomático, formulada luego de una reunión institucional previa en el Senado de la Nación. Durante la audiencia, Fullone expuso las principales fortalezas productivas de Río Negro y puso el foco en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico, entre ellos la energía, la minería, los hidrocarburos y la agroindustria.

Además, ambas partes analizaron la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura logística y energética que permitan mejorar la competitividad de la provincia, facilitar la salida de la producción hacia los mercados internacionales y acompañar el desarrollo de nuevas inversiones.

En ese marco, el legislador sostuvo que Río Negro atraviesa una etapa con importantes perspectivas de crecimiento y remarcó la importancia de generar condiciones para atraer capitales privados y fortalecer el comercio exterior.

“Nuestra provincia se encuentra frente a una oportunidad histórica de desarrollo. En este encuentro reafirmamos que el crecimiento de Río Negro vendrá de la mano de la inversión privada, el intercambio comercial y el impulso a nuestra infraestructura vial y tecnológica”, expresó Fullone.

Por su parte, el embajador Wang Wei manifestó su interés en profundizar la relación con la provincia y conocer de primera mano las oportunidades de inversión y cooperación que ofrece Río Negro. Según se informó, el diplomático destacó la importancia de continuar el diálogo institucional para identificar áreas de interés común.

Al término de la reunión, ambas partes coincidieron en impulsar una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer los lazos de cooperación y abrir nuevas oportunidades de intercambio económico y desarrollo entre Río Negro y la República Popular China.