El objetivo de Javier Milei con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: “Preservar el valor de la moneda”

El objetivo de Javier Milei con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente Javier Milei presentó por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno considera central para consolidar su programa económico y limitar la capacidad de futuras administraciones de financiar el gasto público mediante la emisión monetaria.

Durante su mensaje, el mandatario explicó que uno de los principales objetivos de la propuesta será redefinir la función de la autoridad monetaria y establecer como prioridad la preservación del valor de la moneda.

Qué busca el Gobierno Nacional con esta modificación que será enviada al Congreso

La iniciativa será enviada al Congreso y, según adelantó el Gobierno, ingresará por el Senado para comenzar su tratamiento legislativo. El proyecto fue elaborado con la participación del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

La “columna vertebral” de la reforma será la prohibición del financiamiento directo o indirecto del Tesoro Nacional mediante la emisión de dinero. De esta manera, el Ejecutivo busca impedir que el Banco Central vuelva a utilizarse como una herramienta para cubrir déficits fiscales.

Actualmente, el artículo 20 de la Carta Orgánica habilita al BCRA a otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional por un monto equivalente a hasta el 12% de la base monetaria. Además, permite un margen adicional de hasta el 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Estado durante los últimos doce meses.

La normativa vigente establece que esos adelantos deben ser reintegrados dentro de un plazo determinado y que, si permanecen impagos, la autoridad monetaria no puede volver a utilizar esa facultad hasta que las sumas adeudadas sean canceladas.

Con la reforma, el Gobierno pretende eliminar estos mecanismos y reforzar la independencia del Banco Central frente a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Milei volvió a sostener durante la cadena nacional que la inflación tiene un origen monetario y cuestionó a los gobiernos anteriores por utilizar la emisión para financiar el déficit fiscal. Bajo esa premisa, la administración libertaria considera que limitar la expansión monetaria contribuirá a consolidar la desaceleración de los precios.

Sin embargo, la restricción al financiamiento monetario también implicaría que el Estado deberá sostener sus gastos con recursos propios o mediante otras fuentes de financiamiento. En caso de un deterioro de las cuentas públicas, el Gobierno podría verse obligado a aplicar nuevos recortes o ajustes para evitar un desequilibrio fiscal.

La reforma forma parte de una agenda económica más amplia que el oficialismo planea impulsar durante el segundo semestre. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es establecer reglas permanentes que impidan la utilización de la emisión para financiar el gasto y otorguen mayor previsibilidad al sistema económico.