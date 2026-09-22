Confirmado: el Tribunal desestimó el reclamo de Vélez y Boca sigue en la Copa Argentina

Este martes se confirmó lo que era un secreto a voces desde hace varios días. El Tribunal de Disciplina de la AFA desestimó por unanimidad el reclamo de Vélez y Boca está oficialmente en los cuartos de final de la Copa Argentina. El organismo analizó la presentación del conjunto de Liniers por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido correspondiente a los octavos de final, disputado el 2 de septiembre.

El Tribunal dio por acreditada la infracción reglamentaria, pero determinó que la situación no implicó una alineación indebida. Por ese motivo, rechazó el pedido de Vélez para que se le diera por ganado el encuentro por 3-0 y resolvió «mantener el resultado obtenido en el campo de juego». De esta manera, quedó ratificada la victoria de Boca en la tanda de penales.

El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que confirmó la clasificación de Boca.

De todas formas, el Xeneize no se fue sin sanción. El Tribunal resolvió aplicarle una multa equivalente a 1.000 valores de entrada por la infracción reglamentaria vinculada a la confección y presentación de la planilla. El fallo establece que la conducta de Boca «configura una infracción reglamentaria relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial», pero aclara que «no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario».

Con la clasificación confirmada, Boca enfrentará a Racing este domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador del cruce avanzará a las semifinales, donde ya espera Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

Así, el reclamo presentado por Vélez finalmente no modificó el resultado ni la clasificación de Boca, aunque sí derivó en una sanción económica para el Xeneize. La definición que comenzó en el campo de juego con una tanda de penales tendrá ahora su continuidad ante Racing, con un lugar entre los cuatro mejores del certamen en juego.