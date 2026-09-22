Argentina y Estados Unidos avanzan en un acuerdo estratégico para impulsar inversiones en infraestructura

Argentina y Estados Unidos firmarán un acuerdo bilateral de inversiones destinado a desarrollar obras de infraestructura que permitan garantizar un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

Argentina y Estados Unidos sellan una nueva alianza de inversiones

Según detalló Infobae, el entendimiento será rubricado por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau, en representación de Javier Milei y Donald Trump.

El medio nacional anticipó que el objetivo central será cerrar un financiamiento de US$6.000 millones para Argentina LNG, el proyecto multinacional que vincula a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

La iniciativa tiene el mayor RIGI presentado hasta ahora, por US$51.000 millones. La financiación será respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y por inversores privados.

El acuerdo sería anunciado durante un foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura que se realizará en el Consulado de Argentina en Nueva York.

El anuncio se produciría en un contexto marcado por la crisis en Medio Oriente y las dificultades para transportar energía por los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab.

Horas antes, Milei y Trump coincidieron en Naciones Unidas en la necesidad de proteger los recursos naturales de América. Trump reclamó asegurar el control de oleoductos, tierras raras y corredores comerciales, mientras Milei destacó el desarrollo de los recursos críticos argentinos.

Con información de Infobae