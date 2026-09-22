Juicio oral a un sindicalista de ATE en Chubut: gastos millonarios personales con plata del gremio

Cargos por gastos personales y familiares, entre ellos transferencias a sus hijos, alquileres, consumos con tarjetas de crédito y viajes con dinero del gremio deberá enfrentar el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Chubut (ATE) Guillermo Quiroga a partir del inicio del juicio oral previsto para el próximo 19 de octubre.

Quiroga fue denunciado junto a su exesposa Mirta Simone, quien era integrante de la conducción del gremio en el momento de la defraudación. Pero evitó el juicio mediante una probation que fue aprobada por la justicia. La denuncia contra Quiroga la realizó en primer término Claudia Barrionuevo, exsecretaria de ATE pero después se fueron agregando nuevos querellantes.

La presunta defraudación alcanzaba en el momento de la denuncia (años 19 a 23) a más de 22 millones de pesos. Se estima que ese monto actualizado al momento del inicio del juicio llegará a los 500 millones.

El dirigente llega al banquillo de los acusados tras una extensa investigación vinculada al manejo de fondos del gremio y que permitió establecer un circuito de defraudación con fondos del sindicato que tenía a su cargo dirigir. El juicio estará a cargo de la jueza Karina Breckle.

Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2023 se habrían realizado transferencias desde cuentas pertenecientes a ATE hacia cuentas personales de Quiroga y de personas de su entorno familiar, con el objetivo de afrontar gastos particulares.

El monto originalmente investigado supera los 22 millones de pesos en operaciones que, de acuerdo con la acusación, habrían sido realizadas durante el período analizado. La reconstrucción de los movimientos bancarios fue realizada por contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.

El entonces fiscal anticorrupción Omar Rodríguez, quien después de mucho peregrinar logró que se destraben las cuentas bancarias de los investigados, dio por cierto que los imputados “se apoderaron de fondos pertenecientes al sindicato de Trabajadores del Estado a través de sendas transferencias dinerarias por un total de $29.071.720″ que terminaron en sus propias cuentas bancarias, lo que “se tradujo en un perjuicio millonario a la institución y al resto de los afiliados”, y que pudo materializarse mediante “un abuso de confianza de que gozaban los sindicados por ser las personas que ocupaban cargos dentro del Consejo Directivo Provincial” de ATE por haber sido electos en la elección del sindicato de 2019. También dio detalles pormenorizados de todos los cheques que fueron desviados desde las cuentas de ATE a las personales tanto por Quiroga como por su exesposa.

La causa fue elevada a juicio luego de que la jueza de garantías de Rawson Eve Ponce rechazó los planteos de la defensa de Quiroga, a cargo del abogado Oscar Romero y habilitó el avance del proceso. La Fiscalía, encabezada en esta etapa por el fiscal general jefe Lucas Papini, presentó documentación, información bancaria, pericias y testimonios para sostener su acusación.

El secretario nacional de ATE, Rodolfo Aguiar salió a defender a Quiroga sin tener muchos argumentos ni detalles de la causa y acusó al gobierno de la provincia de Chubut de “perseguirlo por ser un dirigente sindical que defiende a los trabajadores”. En 2024 y durante una manifestación de jubilados frente al Congreso, Quiroga apareció frente a las cámaras de televisión denunciando una agresión de la policía lo que también mereció un pronunciamiento de Aguiar y la conducción.

Durante el juicio que se realizará en las oficinas judiciales de Rawson, capital de Chubut, las partes podrán exponer sus posiciones y presentar la prueba admitida. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentra documentación obtenida a partir del análisis de las cuentas bancarias y está prevista además la declaración de numerosos testigos.

Desde la fiscalía anticiparon que solicitarán una condena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, mientras que las querellas solicitaron una pena de hasta cuatro años, además de otras consecuencias vinculadas al ejercicio de cargos sindicales.