Con Milei en Estados Unidos, se trabó la discusión de la ley de patentes y el acuerdo comercial

El Senado nacional suspendió este martes el tratamiento de la Ley de Patentes, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, en medio de fuertes presiones, tanto de las farmacéuticas locales como del empresariado estadounidense.

Asimismo, el Gobierno nacional reconoció que aún no hay una fecha definida para el envío al Parlamento del acuerdo comercial con los Estados Unidos, que fue firmado en febrero de este año.

Ambos temas, muy sensibles para la relación entre la Argentina y los Estados Unidos, volvieron al centro de la escena pública mientras el presidente, Javier Milei, se encuentra en Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde procura un nuevo encuentro con su par, Donald Trump.

La suspensión de la reunión de Comisión del Senado que tenía que tratar este martes los cambios a la Ley de Patentes sorprendió dado que se esperaba un avance concreto sobre una ley de marcado interés para la Casa Rosada, máxime con Milei a las puertas de verse con Trump.

La suspensión obedeció a la falta de quórum de las comisiones que debían tratar el tema, lo cual se supo momentos antes del horario convocado.

La ley lleva varios años de tratamiento en el Parlamento. A fin de agosto el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) fue aprobado en Diputados y volvió al Senado debido a que se definió una reserva sobre el artículo 2, que es el origen de la disidencia. Es objetado por los laboratorios nacionales, que argumentan que se habilita la posibilidad de que cualquier empresa farmacéutica extranjera patente productos medicinales en la Argentina, lo cual denuncian que perjudicará a la industria local. Sostienen que la norma favorecerá la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes a los que se les harían cambios menores para ingresar al PCT. La aprobación de estos nuevos medicamentos quedó establecida bajo responsabilidad de empleados del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

De allí que la suspensión de la reunión de comisión quedará nuevamente envuelta en una seria sospecha de acciones de lobby. Consultado sobre la demora en la aprobación de esta ley, el vocero oficial, Adrián Ravier, eludió la respuesta y dijo que la situación está en evaluación.

Por su parte, la influyente AmCham (entidad que agrupa a las empresas estadounidenses en la Argentina) se pronunció a favor de que se apruebe la ley, incluso con la reserva del artículo 2.

“Frente al escenario legislativo actual, entendemos que la incorporación de Argentina al PCT es prioritaria, aun con la reserva del Capítulo II”, señaló la entidad, al tiempo que sostuvo que “representaría un avance significativo respecto de la situación actual y permitiría continuar, a partir de allí, con un proceso de convergencia progresiva hacia los estándares y herramientas internacionales”.

AmCham Argentina dijo que “desde hace años sostiene la importancia de que Argentina adhiera al PCT, como parte de un sistema de propiedad intelectual más moderno, previsible y alineado con estándares internacionales”.

El otro frente conflictivo en materia legislativa es el acuerdo comercial con los Estados Unidos que desde febrero espera por la ratificación parlamentaria.

En las últimas horas, la agencia de noticias internacional Bloomberg reveló que existirían contactos entre funcionarios argentinos y estadounidenses para introducirle cambios al acuerdo porque el gobierno no tendría los votos para la aprobación. La información señala que los funcionarios de los Estados Unidos no habrían aceptado la petición.

Ante la consulta puntual, Ravier tampoco dio detalles de la situación y que sería la Mesa Política la que definirá en qué momento gira el proyecto al Parlamento. Este martes se reunió ese cuerpo y de acuerdo a la información oficial este tema no fue tratado, lo cual argumenta a favor de que el gobierno no cuenta con los apoyos necesarios.

En cambio, quien se manifestó fue el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien a través de su cuenta de X calificó a la noticia publicada por la agencia internacional de “fake news”, aunque no realizó ninguna aclaración al respecto sobre un proyecto que ya lleva siete meses de demora.

El gobierno de Javier Milei realiza una apuesta fuerte al acuerdo comercial con los Estados Unidos, aunque en rigor Argentina realiza mayores concesiones, dado lo cerrado de la economía.

No obstante, el país logra una baja de aranceles para 1.675 productos y aumentos de cuotas de exportación se servirían como impulso de la actividad interna.

Corresponsalía Buenos Aires.