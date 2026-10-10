Confirmado: Paredes se desgarró, se pierde las semifinales de la Sudamericana y ¿llega al Superclásico?

Boca recibió una mala noticia de cara a uno de los tramos más importantes de la temporada. Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y se perderá las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, además de los próximos compromisos por el torneo Clausura.

La lesión se confirmó este sábado y demandará una recuperación estimada de 21 días. De esta manera, el capitán no estará disponible para la ida ante el conjunto brasileño, que se jugará este martes en La Bombonera, ni para la revancha, prevista para una semana después en el Maracaná.

Paredes también se perderá los partidos ante Talleres e Independiente por el Clausura. La expectativa estará puesta en su evolución para el superclásico ante River, programado para el domingo 1° de noviembre en La Bombonera. Si cumple los plazos previstos, llegaría con lo justo, 23 días después del encuentro frente a Instituto, en el que sufrió la lesión.

Cómo fue la lesión de Paredes

La molestia apareció durante el empate 2-2 de Boca ante Instituto en Córdoba, por la fecha 12 del Clausura. En una jugada que no parecía revestir mayor peligro, el mediocampista dio un pase corto y sintió un dolor en la parte posterior de la pierna derecha. Inmediatamente pidió el cambio.

Sus gestos de dolor hicieron pensar rápidamente que podía tratarse de una lesión muscular. Paredes había ingresado en el segundo tiempo y dejó la cancha 16 minutos después, cuando fue reemplazado por Santiago Ascacíbar.

La baja representa un golpe importante para Rodolfo Arruabarrena, que pierde a su capitán y una pieza clave del mediocampo justo antes de la serie decisiva ante Vasco da Gama. Ahora, el entrenador deberá encontrar alternativas para cubrir su ausencia y sostener las aspiraciones del Xeneize en el plano internacional y en el torneo local.