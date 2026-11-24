Este 25 de noviembre, en esta localidad, está prevista una actividad comunitaria de concientización, visibilización y sensibilización, con la participación de agrupaciones de danzas, música en vivo y lecturas asociadas a la temática de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

La convocatoria es para las 19, en la plaza central Intendente Justo Muñoz de Añelo. La organización invitó a todas las personas a sumarse.

La propuesta para este 25N está organizada por la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaría de Desarrollo Social, el Centro de Día y Salud Mental del hospital de Añelo. Se propone generar un espacio de encuentro, reflexión, formación y expresión colectiva para construir una comunidad libre de violencias.

Desde las 19 estarán en la plaza central, la agrupación de danzas Nuevas Raíces; el grupo de danzas de la dirección de Discapacidad y Adultos Mayores; De Raíz que ofrecerá folklore; Ale Bruso que propone ritmos urbanos.

Además, habrá lecturas para reflexionar y se invita a todas las personas a sumarse. En Añelo, existen espacios para solicitar ayuda si es que necesita atención o guía ante una situación de violencia de distinta índole.

En el juzgado de Paz se reciben denuncias, en la comisaría, en el Área de Familia, en el Centro de Día y en el Servicio de Salud Mental del hospital. Funciona también la línea 148, donde se puede orientar a las personas que lo requieran.