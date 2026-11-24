A casi una semana de la desaparición de Javier Ríos, las autoridades hallaron un cuerpo en Cinco Saltos.

A seis días de la desaparición de Javier Luis Tomás Ríos en Cinco Saltos, hallaron un cuerpo a pocos kilómetros de donde fue visto por última vez. El descubrimiento ocurrió este martes 24 de noviembre, durante los rastrillajes para dar con el camionero entrerriano y ahora la Fiscalía aguarda el resultado de la autopsia para confirmar su identidad.

Los puntos de rastrillaje para encontrar al camionero en Cinco Saltos y el punto donde se halló un cuerpo

Desde el área de comunicación del Ministerio Público precisaron a Diario RÍO NEGRO que el operativo de búsqueda de Javier Ríos se concentró en el tramo comprendido desde la calle Blumetti hacia abajo, siguiendo el curso del agua.

En el primer parte oficial, la Policía informó que el hombre había sido visto el miércoles 18 por un transeúnte a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos. Por este motivo, durante la jornada inicial el rastrillaje se profundizó por agua y tierra desde el sector de juegos infantiles hacia ese predio y la usina.

Sin embargo, con el paso de los días y ante la falta de resultados, las tareas se extendieron hacia las zonas rurales de Cipolletti y Fernández Oro, sin descuidar el punto cero donde comenzó el despliegue.

Durante cinco días, los procedimientos se retomaron con embarcaciones, buzos, efectivos terrestres de la fuerza provincial y la Brigada Rural. Además, se incorporó un dispositivo sumergible para inspeccionar y remover el fondo del canal principal.

Finalmente este 24 de noviembre, el rastrillaje obtuvo resultados tras hallar el cuerpo de un hombre. De acuerdo con la información brindada por el área de comunicación del Ministerio Público, esto desencadenó un operativo en inmediaciones de la calle Jujuy y el canal principal, a pocos metros del puente de acceso a la explanta de Indupa.

Las autoridades remarcaron que no podrán confirmar si se trata de Javier Ríos hasta conocer los resultados de la autopsia. Sin embargo, existen altas probabilidades de que sea él, ya que no hay otras búsquedas activas en la ciudad y el sitio queda a unos tres kilómetros del lugar donde el camionero fue visto por última vez.

Los restos ya fueron trasladados a la Morgue Judicial de Roca para realizar la pericia forense, un procedimiento que podría demorar varios días debido al estado en que fueron encontrados.