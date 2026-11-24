El expediente reúne denuncias por episodios que habrían ocurrido en el ámbito familiar y que involucran a dos mujeres.

La Fiscalía amplió la acusación por abuso sexual contra un hombre que permanece detenido en Viedma desde el 25 de septiembre. A partir de nuevos elementos incorporados a la investigación, le atribuyó otros cinco hechos que habrían tenido como víctima a la madre de la adolescente por cuyo caso se formularon los cargos iniciales. Además, informó sobre un séptimo episodio que será investigado en la provincia de Buenos Aires.

En una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público Fiscal expuso las circunstancias de los nuevos hechos y el sustento probatorio reunido hasta el momento. El juez interviniente aceptó parcialmente los planteos de la defensa, descartó uno de los agravantes de la acusación y resolvió extender por otros cuatro meses la prisión preventiva del imputado.

De una denuncia inicial a cinco nuevos hechos

La investigación comenzó con una denuncia que derivó en la formulación de cargos del 25 de septiembre pasado. En esa instancia, el hombre fue acusado de abusar sexualmente de una adolescente en el domicilio que compartía con ella, su hermana y la madre de ambas, con quien mantenía una relación de pareja.

A partir de esa presentación, la mujer aportó precisiones sobre otros cinco hechos de abuso sexual que, según su relato, habrían ocurrido con anterioridad y también la tuvieron como víctima. Sus declaraciones permitieron ampliar la investigación y reconstruir un contexto de maltrato y violencia de género que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, atravesaban tanto ella como sus hijas en la vivienda familiar.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal describieron las circunstancias de cada uno de los episodios incorporados a la acusación y detallaron los elementos que, según sostuvieron, respaldan la presunta participación del imputado.

Un séptimo episodio será investigado en Buenos Aires

La Fiscalía también informó sobre otro hecho de abuso sexual que habría tenido como víctima a la segunda hija de la mujer. Sin embargo, ese episodio será investigado en la provincia de Buenos Aires, debido a que habría ocurrido en una localidad de ese distrito.

La cuestión fue mencionada también por la defensa pública, que destacó la importancia de que ese último episodio sea investigado en el lugar donde presuntamente ocurrió.

Por qué continuará detenido otros cuatro meses

Luego de ampliar la acusación, el fiscal solicitó extender por cuatro meses la prisión preventiva. Argumentó que no existen otras medidas cautelares que permitan garantizar la seguridad de las víctimas y planteó que la situación debía analizarse con perspectiva de género, en función del contexto en el que habrían ocurrido los hechos.

La defensa pública cuestionó aspectos de la acusación, en particular la aplicación de uno de los agravantes vinculados con la edad de una de las víctimas. También se opuso a la continuidad de la prisión preventiva.

Al resolver, el juez Adrián Dvorzak hizo lugar al planteo defensivo respecto de ese agravante, al considerar que la joven era mayor de edad al momento del hecho. No obstante, dispuso prorrogar por cuatro meses la detención preventiva del acusado.

Para fundamentar la decisión, el magistrado consideró que continúa vigente el peligro de fuga. En particular, coincidió con la Fiscalía en que el hombre no tiene arraigo en la zona, ya que carece de un domicilio fijo y de otros vínculos que permitan establecer su permanencia en el lugar. Por ese motivo, entendió que se mantienen las condiciones que justificaron su detención inicial.

La investigación conjunta de los hechos atribuidos al hombre estará a cargo de los fiscales Guillermo Ortiz y Bárbara Fantón. La defensa oficial es ejercida por María Paz Alvarez.