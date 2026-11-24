La investigación reunió cinco episodios ocurridos en distintos sectores de la capital neuquina entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

Un hombre fue condenado a cinco años de prisión efectiva en Neuquén luego de reconocer su responsabilidad en cinco hechos delictivos cometidos entre octubre de 2024 y octubre de 2025. La sentencia incluyó dos robos calificados por haber sido cometidos en poblado y en banda, una tentativa de robo simple y dos hechos de encubrimiento por receptación dolosa.

Se trata de Kevin Daniel Aguilera Rojas, quien llegó a la audiencia detenido con prisión preventiva. La condena fue acordada con la Fiscalía y la defensa, contó con la conformidad previa de las víctimas y quedó firme luego de que las partes renunciaran a los plazos para presentar recursos.

Un acuerdo que incluyó cinco hechos y cuatro causas

Durante la audiencia realizada este martes, el fiscal jefe Mauricio Zavala y el asistente letrado Emilio Briguglio presentaron los términos del acuerdo pleno ante un tribunal colegiado. Los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron la acusación y las pruebas reunidas para sostener la responsabilidad del imputado.

Como parte del entendimiento, solicitaron revocar una suspensión de juicio a prueba que había sido concedida en octubre de 2025 en tres legajos y acumular las distintas investigaciones. También requirieron que Aguilera Rojas fuera declarado penalmente responsable por los cinco delitos.

Al fundamentar el pedido de cinco años de prisión efectiva, Briguglio explicó que se consideraron agravantes la cantidad de hechos, la nocturnidad, la participación de varias personas y el elevado valor de los bienes sustraídos. Como atenuantes, se ponderaron la ausencia de antecedentes penales condenatorios computables y el reconocimiento de los episodios.

El tribunal, integrado por los jueces Raúl Aufranc y Juan Guaita y la jueza Natalia Pelosso, homologó el acuerdo por unanimidad, revocó la suspensión de juicio a prueba e impuso la pena solicitada.

Los robos de motos y la tentativa de asalto

Uno de los episodios ocurrió entre el 21 de octubre y el 7 de noviembre de 2024. Según la acusación, Aguilera Rojas recibió y utilizó una motocicleta Honda Tornado XR250 que había sido robada de una empresa, pese a conocer su procedencia ilícita.

El 7 de noviembre, cerca de las 21, habría utilizado ese mismo rodado junto a un cómplice para abordar a dos jóvenes en la intersección de Venado Tuerto y Puerto Gaboto. Los amenazaron simulando portar armas para sustraerles una bicicleta y un buzo. Durante la huida, ambos cayeron de la moto y Aguilera Rojas fue retenido por vecinos hasta la llegada de la Policía.

Otro hecho tuvo lugar el 4 de marzo de 2025, alrededor de las 4.05, en una concesionaria de motocicletas ubicada en Dr. Ramón 71. De acuerdo con la investigación, el condenado ingresó junto a un adolescente de 17 años y al menos seis cómplices, luego de romper la puerta de acceso con una maza. Del lugar sustrajeron cuatro motos enduro cero kilómetro.

Unos 25 minutos después, Aguilera Rojas y el adolescente fueron sorprendidos en inmediaciones de avenida del Trabajador y Rosario, cuando intentaban ocultar otra Honda Tornado XR250 blanca, que había sido robada días antes del predio de otra empresa.

El asalto a una vivienda y el botín millonario

El quinto hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025, cerca de las 22.50, en una vivienda de calle Rohde. Según la acusación, Aguilera Rojas llegó junto a otras cinco personas en un vehículo e ingresó al inmueble.

En el interior redujeron a un adolescente de 15 años mediante amenazas y golpes. Luego se apoderaron de dos cajas fuertes que contenían aproximadamente siete millones de pesos, una notebook, indumentaria y un teléfono celular.

Con la homologación del acuerdo y la renuncia de las partes a los plazos recursivos, la sentencia quedó firme y está en condiciones de comenzar a ejecutarse. Aguilera Rojas deberá cumplir los cinco años de prisión efectiva.