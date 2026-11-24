Lionel Scaloni y el rosario que le regaló un ciclista allense en el Gran Fondo de los Siete Lagos.

El paso de Lionel Scaloni por el Gran Fondo de los Siete Lagos no pasó desapercibido. El entrenador de la Selección Argentina recibió el cariño de la gente en la prueba de ciclismo que unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura.

El DT tuvo una destacada actuación y se subió al podio en su categoría que abarcaba de los 45 a los 49 años. Completó el trayecto en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos.

En la previa a la largada, el allense Hugo Martínez se acercó a Scaloni y le regaló un rosario. El entrenador aceptó el obsequio y rápidamente se lo colgó.

Aunque estaban próximos a comenzar la carrera, el técnico campeón del mundo se tomó el tiempo de sacarse el casco para colocarse el rosario en el cuello.

Martínez destacó el momento que vivió con el DT en sus redes sociales. «Estoy convencido, la vida nos regala momentos únicos e inolvidables, enorme fue la emoción. No tan solo por haber aceptado mi obsequio sino más de habértelo colgado para que sea una gran compañía en este desafio. Gracias Lionel Scaloni por tu humildad», expresó el allense.