El Gobierno de Río Negro puso en marcha una nueva etapa del programa educativo Territorio de Minerales, que en esta ocasión amplía su alcance a Viedma y distintas localidades de la Región Sur. La propuesta busca acercar la minería a estudiantes de 5° grado a través del juego y experiencias de realidad virtual.

Durante la primera semana de esta etapa, los equipos de la Provincia visitaron 11 instituciones educativas de Viedma y seis escuelas de la Región Sur, organizando talleres durante los turnos mañana y tarde. En esta última zona, las actividades llegaron a Comallo, Maquinchao, Los Menucos e Ingeniero Jacobacci.

La iniciativa es impulsada por el área minera de la Secretaría de Energía y Ambiente, en coordinación con las instituciones educativas y el Ministerio de Educación. Una de las novedades de esta edición es la incorporación de una mesa de minerales rionegrinos, que permite a los estudiantes conocer y observar muestras de los recursos presentes en el territorio provincial.

Además, referentes de la Secretaría de Minería se sumaron al equipo de capacitadoras de la consultora encargada de implementar los talleres, para aportar conocimientos específicos sobre la actividad y los minerales de Río Negro.

Territorio de Minerales comenzó a implementarse en las escuelas del Alto Valle a partir del año pasado. Foto: Gobierno de Río Negro.

Juegos y realidad virtual para conocer los minerales

La metodología conserva el enfoque participativo que caracteriza al programa, señaló la Provincia. Entre las actividades se encuentra Mineralópolis, un juego de mesa que permite descubrir dónde se encuentran los minerales, cuáles son sus usos y qué importancia tienen para la vida cotidiana.

La propuesta también incluye dinámicas grupales y experiencias de realidad virtual, con el objetivo de que los contenidos escolares se vinculen con el entorno de los estudiantes y con los recursos naturales de sus propias comunidades.

A través de estas herramientas, el programa busca despertar la curiosidad, promover el intercambio y acercar información sobre la minería desde edades tempranas.

La primera etapa alcanzó 44 establecimientos y realizó más de 150 talleres

Territorio de Minerales comenzó a implementarse en las escuelas del Alto Valle a partir del año pasado. Durante su primera etapa alcanzó 44 establecimientos educativos y realizó más de 150 talleres, con una propuesta que combina educación, tecnología y conocimiento sobre los recursos naturales de la provincia.

Al inicio del ciclo lectivo 2026 se retomaron actividades que habían quedado pendientes de aquella primera instancia, mientras se avanzaba en la planificación de su expansión territorial.

La nueva programación incorporó a Viedma, San Javier y distintas localidades de la Región Sur. La continuidad prevista para 2027 permitirá extender el recorrido a más comunidades educativas.