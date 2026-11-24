Es muy probable que se pierda el Abierto de Australia 2027, el primer Grand Slam de la temporada.

El tenista italiano Jannik Sinner se operó con éxito de la rodilla derecha esta mañana en Finlandia y comienza un largo período de recuperación en pos de regresar al circuito profesional fortalecido y sin dolencia física.

Luego de varios meses de incertidumbre sobre su vuelta a las canchas, y tras varios intentos de tratamientos médicos alternativos, el actual número 2 del ranking ATP debió recurrir al quirófano para solucionar las molestias que tenía desde julio y que lo obligaron a retirarse del tramo final de temporada.

El tenista había sufrido un problema en la banda iliotibial, un tejido que recorre la parte externa del muslo hasta la zona de la rodilla. En la intervención, el cirujano Lasse Lempainen le alargó dicha banda para aliviar el dolor. Según explicó su médico personal, Herbert Schönhuber, el procedimiento representaba la alternativa menos invasiva para resolver el problema físico.

“Durante los últimos meses, junto con mi equipo hemos probado todo para tratar mi lesión sin cirugía. Tras algunos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos, por eso hoy me sometí a una pequeña cirugía para mejorar la condición de mi banda iliotibial”, comentó Sinner en redes sociales.

Y agregó: “Realmente extraño estar en la pista y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo su apoyo. ¡Nos vemos pronto!”.

Over the past few months, together with my team we’ve tried everything to treat my injury without surgery. After some very encouraging progress early on, my knee unfortunately didn’t respond as we’d all hoped, that’s why today I underwent a minor surgery to improve the condition of my iliotibial band. I really miss being on court and will now begin my recovery process together with my team. Thank you for all your support. See you soon! ❤️ Jannik — Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026

Desde que se le presentó la lesión, tras ser campeón de Wimbledon, el italiano venía haciendo diferentes tratamientos y varias consultas médicas para curarse, pero las molestias persistían. Esto provocó que abandonara el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open.

Hecha la intervención, el jugador de 25 años tendrá una recuperación de tres a cuatro meses, por lo que se perdería el Abierto de Australia 2027. Podría regresar en los Masters 1000 de Indian Wells (3 al 14 de marzo) y Miami (17 al 28 del mismo mes). Otra opción sería en Montecarlo (entre el 4 y 11 de abril).

Sin embargo, no hay una fecha exacta de su vuelta por lo que estará sujeta a la evolución del deportista en la rehabilitación.

¿ESTE FUE EL MOMENTO DE LA LESIÓN DE JANNIK SINNER? 🤔 ​Aunque parece golpearse la rodilla izquierda, en cámara lenta se ve que su pierna derecha queda trabada en el pasto y sufre una torsión brusca hacia adentro. ​Según explicó un cirujano especialista en rodilla, el efecto palanca de sus piernas largas multiplicó la carga sobre la articulación, una mecánica típica para dañar meniscos o tendones. Apenas cae, Sinner se agarra el costado externo de la rodilla derecha. ​Aún no hay parte médico oficial, pero la prensa italiana informa que será operado mañana en Finlandia por una lesión en la banda iliotibial y el menisco externo (3 a 4 meses de baja). https://t.co/okzzh8QldQ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 23, 2026

El procedimiento operatorio

El mismo consistió en un alargamiento de la banda iliotibial. Se trata de una intervención mínimamente invasiva, con una tasa de éxito que varía entre el 75 % y el 90 %.

El procedimiento consiste en realizar pequeñas incisiones en forma de «Z» en el tejido de la banda iliotibial para aumentar su longitud y reducir la tensión en la zona. La cirugía se realizó por artroscopia y, como cualquier intervención, conlleva riesgos, como rigidez, dolor persistente o alteraciones en la estabilidad lateral de la rodilla.

Las próximas semanas serán cruciales, un periodo en el que Jannik Sinner mantendrá la rodilla inmovilizada antes de comenzar una fisioterapia intensiva destinada a recuperar la movilidad y la fuerza en la articulación.