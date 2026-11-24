Dos hombres fueron condenados por comercializar drogas en Zapala, luego de reconocer su responsabilidad en distintas maniobras de venta y abastecimiento de estupefacientes durante 2025. Uno recibió cuatro años y siete meses de prisión efectiva por tenencia de drogas con fines de comercialización y tenencia ilegal de un arma de fuego. El segundo fue condenado a dos años y 15 días de ejecución condicional.

Las penas se establecieron mediante un acuerdo pleno presentado por el fiscal jefe Matías Álvarez y el asistente letrado Guillermo Rodríguez. En la misma audiencia, una jueza de garantías sobreseyó a un tercer imputado, luego de comprobar que contaba con autorización vigente del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

Las penas y los roles en la comercialización

El principal condenado es José Joel Claudio Campos. La Fiscalía solicitó unificar tres legajos judiciales y atribuirle los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización como autor, comercialización como partícipe necesario y tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil condicional, en concurso real. También pidió el decomiso del dinero secuestrado durante los procedimientos.

Por esos hechos, el acuerdo estableció una pena de cuatro años y siete meses de prisión efectiva.

En tanto, Axel Carlos Nahuel Acuña recibió dos años y 15 días de prisión condicional, con reglas de conducta. La Fiscalía recalificó su intervención como partícipe secundario en la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, al considerar que existía una relación de subordinación funcional respecto de Campos.

Los primeros movimientos de venta en el barrio 582 Viviendas

Uno de los expedientes reunió maniobras de comercialización que se habrían realizado entre julio y agosto de 2025 bajo la modalidad de pasamanos, en una vivienda del barrio 582 Viviendas donde residía Campos.

Durante un allanamiento realizado el 7 de agosto, los investigadores secuestraron 40,26 gramos de marihuana distribuidos en 21 envoltorios, 3,18 gramos de cocaína, recortes de nailon y una balanza digital.

La investigación permitió avanzar sobre otros movimientos de venta registrados durante los meses siguientes, con la participación de Acuña.

Siete ventas y una pistola cargada en los allanamientos

Entre noviembre y diciembre de 2025 se documentaron al menos siete maniobras de comercialización en la vía pública. Según la acusación, Acuña entregaba dosis de marihuana y luego transfería el dinero recaudado a Campos.

El 11 de diciembre se realizaron nuevos allanamientos. En la vivienda de Campos encontraron 171 gramos de cocaína, 14 gramos de cogollos de marihuana, una balanza digital y 572.600 pesos en efectivo.

También secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre .380, cargada, apta para el disparo y con la numeración limada. La tenencia de esa arma formó parte de los delitos incluidos en la condena de Campos.

El abastecimiento desde Plottier hacia Zapala

Una tercera investigación, incorporada a la unificación de causas, estableció la participación de Campos en el traslado y abastecimiento de estupefacientes desde Plottier hacia Zapala.

La maniobra fue detectada después de allanamientos simultáneos en su domicilio y en un apart hotel céntrico. En esos procedimientos se secuestraron sustancias, balanzas, dinero y registros de transferencias bancarias y virtuales.

Por último, la jueza dispuso el sobreseimiento de quien había sido imputado inicialmente por tenencia de marihuana. Durante el proceso se acreditó que estaba inscripto legalmente en el Reprocann, contaba con certificado vigente y tenía un médico tratante.