Diego Flores calentó la previa del cruce entre Instituto y River por los cuartos de final del Clausura.

Este sábado, Instituto recibirá a River por los cuartos de final del torneo Clausura y su entrenador, Diego Flores, le puso picante a la previa con declaraciones contundentes.

«River no intimida. Es fútbol argentino. Creo que, en este torneo, perdieron seis partidos y nosotros dos», señaló el «Traductor» en una rueda de prensa luego del entrenamiento de la Gloria. Sin embargo, también reconoció que el Millonario «es un rival durísimo, con mucha jerarquía».

«Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía», agregó Flores. En ese sentido, este martes se confirmó que el encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón, la cancha de Instituto, y no en el Mario Alberto Kempes, como se había especulado con la posibilidad de recibir a ambas parcialidades.

«Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado, con el cuchillo entre los dientes», afirmó el director técnico del conjunto cordobés. Y fue todavía más contundente: «River va a tener que hacer mucho. Nosotros también vamos a dejar la vida».

Instituto viene de eliminar a Huracán, luego de imponerse por 2-1 en el Kempes. En ese encuentro, la Gloria sufrió la expulsión de Giuliano Cerato y, además, debió reemplazar a Jeremías Lázaro y Alex Luna por molestias musculares. De todas formas, en Alta Córdoba confían en que ambos podrán estar disponibles para enfrentar al Millonario.

River, por su parte, derrotó a Lanús por 3-1 el domingo en el Monumental, con un doblete de Thiago Almada y un tanto de Tobías Andrada. La buena noticia para Leonardo Ponzio es que podrá contar nuevamente con Gonzalo Montiel, quien ya cumplió su sanción de dos fechas tras la expulsión que sufrió ante Boca.