Conmoción en el Moto GP: así fue el impactante accidente que sufrió el actual campeón

Esta semana, el mundo del Moto GP se vio conmocionado tras el grave accidente que protagonizó Jorge Martín, el español que fue campeón en la última temporada. El piloto sufrió dos fuertes caídas durante los entrenamientos que estaba realizando en Sepang, Malasia.

Martín se cayó primero en la curva 1, pero logró recomponerse y continuar con la carrera. Sin embargo, luego protagonizó un durísimo accidente en la segunda curva, que lo lanzó de manera violenta contra el asfalto.

«No ha sido el mejor comienzo de temporada para 2025, pero Martinator siempre vuelve más fuerte”, fueron las primeras palabras del piloto en su cuenta de Instagram, junto con un video del impactante choque.

#MotoGP – Not once but twice Jorge Martin crashed on day 1 of the 2025 #SepangTest. A nasty 2nd one required him to be brought to the hospital. 🫤



Stream MotoGP highlights on #SPOTVNOW!

🍎📱: https://t.co/mpwNXW6tJL

🤖📱: https://t.co/9KyLDPyGQv

🖥️: https://t.co/t9FrvQcPKA pic.twitter.com/dhn5jGGRvw