Contundente triunfo de Deportivo Viedma ante Rocamora, en la Liga Argentina de básquet
Fue 84-66, por la Conferencia Sur. El equipo rionegrino quedó con un récord de 15-12.
Deportivo Viedma mostró carácter, juego y solidez para imponerse a Rocamora por un claro 84-66, en el marco de la fecha 27 de la fase regular de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de básquet. El conjunto rionegrino fue dueño del partido de principio a fin. Sin altibajos, marcó el ritmo desde el salto inicial y sostuvo la intensidad hasta el último segundo.
El partido se disputó en el Ángel Cayetano Arias y el Depo subió su registro a 15 triunfos y 12 derrotas. En la recta final de la etapa clasificatoria, intentará escalar posiciones y se vienen duelos determinantes.
Paridad de movida, pero Viedma arriba
El arranque fue parejo, con errores de ambos lados. Cuando el cierre del primer cuarto se encaminaba a la igualdad, apareció Joaquín Petre con un triple determinante que le dio la ventaja al dueño de casa por 26-23.
En el segundo parcial, Guillermo Bogliacino movió el banco y el equipo mostró variantes sin perder intensidad. El juego se volvió dinámico, de posesiones largas y defensas firmes. A Rocamora le costó achicar la diferencia y, en un tramo de bajo goleo, los rionegrinos se fueron al descanso arriba 41-36 (parcial 15-13).
Diferencia para el Depo y victoria asegurada
Luego del descanso, el desarrollo mantuvo la tónica del segundo cuarto, aunque con mayor efectividad ofensiva. Deportivo Viedma sostuvo el liderazgo y alcanzó una máxima de 11 puntos (52-41). Rocamora intentó reaccionar sobre el cierre, pero el tercer capítulo terminó 59-52 para el local (parcial 18-16).
En el último tramo, Viedma se adueñó definitivamente del juego. Controló los tiempos, fue efectivo en ataque y firme en defensa. La diferencia se estiró hasta los 18 puntos en el cierre, cuando Francisco Pereyra convirtió los últimos tantos del encuentro para sellar el 84-66 y desatar el festejo en el Polideportivo.
Los mejores de la cancha
Keiver Marcano, que venía de una gran producción ante Racing, extendió su buen momento y firmó un doble-doble con 21 puntos y 10 rebotes (32 de valoración). Lo siguió Nicolás Paletta, con 14 y también sobresalieron Lisandro Fernández (13) y Luciano Cáceres, con 7 asistencias. En la visita el mejor fue Maximiliano Acevedo, con 13.
Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino volverán a salir a la ruta: el próximo jueves 5 visitarán a Pico FC por la fecha 28, con la confianza en alza y el objetivo de seguir creciendo.
