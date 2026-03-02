De Independiente de Neuquén a la Selección: Laila Raviolo jugará el Premundial de Estambul

La perimetral de las Rojas se pondrá la Albiceleste en el torneo de Turquía. (Matías Subat)

La Selección Argentina anunció a sus 12 jugadoras que representarán al país en el torneo Clasificatorio a Alemania 2026. La cita será en Estambul (Turquía), desde el 11 de marzo y ahí estará Laila Raviolo, figura de Independiente de Neuquén en la Liga Nacional. La competencia se extenderá hasta el 17 y el primer partido será ante Australia.

El plantel se reunirá el próximo jueves en Madrid (España), con entrenamientos que se extenderán hasta el día 8 antes de viajar a Estambul. Además de la perimetral del Rojo neuquino, el plantel estará conformado por Melisa Gretter (capitana), Agostina Burani, Amaiquen Siciliano, Candela Gentinetta, Delfina Saravia, Diana Cabrera, Florencia Chagas, Florencia Martínez, Julieta Mungo, Macarena D´Urso y Victoria Gauna. El staff incorporó a Nerea Lagowski como jugadora invitada a la concentración para entrenar con el primer equipo.

En la etapa previa estaba la neuquina Natassja Kolff, quien finalmente no quedó entre las 12 elegidas. En ese trabajo previo también buscaron su lugar Agustina Marin, Dalma Piri, Giuliana Baccarelli, Gisel Botta, Julia Fernández, Luciana Delabarba, Lucila Sampietro, Nicole Tapari, Sofía Novoa y Sol Depetris.

Un retoque en relación a la AmeriCup 2025

En relación con la clasificación en la AmeriCup 2025 de Santiago de Chile, el selectivo nacional conserva la estructura y la mayoría de los nombres que participaron del proceso anterior. La única modificación respecto de aquella nómina es la ausencia de Andrea Boquete, quien no será parte por cuestiones personales. De hecho, las mismas once fueron protagonistas de la consagración en el Sudamericano 2024 de Chile, ratificando la continuidad de un ciclo exitoso.

Bajo un sistema de todos contra todos y con cinco presentaciones por equipo, Argentina iniciará su camino el 11 de marzo frente a Australia. Al día siguiente se medirá con el local y luego de una jornada de descanso volverá a competir ante Canadá. El cronograma continuará el domingo 15 frente a Hungría y culminará el martes 17 contra Japón. El torneo entrega tres plazas para la Copa del Mundo, con la salvedad de Australia por su título en la AsiaCup.

Las 12 elegidas

4 Amaiquén Siciliano | Azul Marino Mallorca (España)

5 Florencia Martínez | Unión Florida

6 Laila Raviolo | Independiente Neuquén

7 Diana Cabrera | Celta (España)

9 Julieta Mungo | FNB Ardoi (España)

10 Agostina Burani | Obras Sanitarias

11 Melisa Gretter | CAB Estepona (España)

13 Candela Gentinetta | Obras Sanitarias

14 Florencia Chagas | Obras Sanitarias

20 Macarena D´Urso | Club Deportivo La Salle (España)

19 Delfina Saravia | Unión Florida

23 Victoria Gauna | Al – Cazares Caceres (España)