Tránsito complicado en la Ruta 43 de Neuquén: piden evitar la zona por un desmoronamiento

Un desmoronamiento complica el tránsito este miércoles sobre Ruta Provincial 43, en el norte neuquino, cerca de la planta de gas ubicada en la zona de Cura Mallín. Las autoridades pidieron evitar circular por el sector y extremar las medidas de precaución en el área cercana a Andacollo.

La información fue difundida por el área de Emergencias provincial, que confirmó que en el lugar trabajan equipos de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos junto a personal de la Policía del Neuquén. Además, solicitaron “circular con extrema precaución” y seguir las indicaciones oficiales.

Alerta en Ruta 43 por derrumbe y operativo policial

Desde el operativo también recomendaron “evitar transitar por la zona si no es estrictamente necesario”, mientras continúan las tareas para evaluar la estabilidad del terreno y garantizar condiciones seguras sobre la ruta.

Según trascendió, la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén está trasladando una pala cargadora al lugar para realizar las tareas de despeje sobre la calzada.

La Policía y los equipos técnicos permanecen en el lugar para coordinar las tareas preventivas y ordenar el tránsito.

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