Copa América 2028: cuándo se juega, dónde defenderá el título Argentina y qué sedes evalúa la Conmebol

Con la culminación del Mundial 2026, la Selección Argentina ya comenzó a trazar el mapa de sus próximos compromisos internacionales. El desafío de mayor envergadura en el horizonte de la Albiceleste será la Copa América 2028, certamen en el que saltará al césped con la misión de defender el bicampeonato conquistado en la edición de Estados Unidos 2024. Sin embargo, la gran incógnita pasa por la ratificación de las fechas exactas y de la sede oficial por parte del congreso directivo de la CONMEBOL.

Aunque en el calendario no hay una confirmación formal, por la ventana habitual del torneo se prevé que la competencia se dispute entre el 20 de junio y el 17 de julio de 2028. En cuanto al escenario, si bien en el esquema tradicional de rotación sudamericana la organización le correspondía a Ecuador, el abanico de alternativas en evaluación incluye a Estados Unidos como principal favorito.

Estados Unidos en la Costa Este y las sedes de Ecuador

Las conversaciones para repetir la sede en Estados Unidos avanzan a paso firme apuntaladas por el éxito económico de 2024 y el aprovechamiento de la infraestructura del Mundial 2026. Un factor logístico determinante es que en 2028 se celebrarán los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, por lo que la CONMEBOL y la CONCACAF proyectan disputar la mayoría de los partidos de la Copa América en la Costa Este para evitar cruces operativos con la cita olímpica.

Por su parte, Ecuador mantiene el firme deseo de organizar el torneo e incluso presentó una propuesta formal respaldada por su gobierno con ocho sedes candidatas: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Ambato, Riobamba y Salinas. Pese al entusiasmo institucional, el proyecto ecuatoriano corre con cierta desventaja frente a las exigencias de infraestructura actuales de la confederación.

En tercer orden emergió la alternativa técnica de una postulación conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta opción es promovida en los pasillos de la CONMEBOL como un ensayo logístico ideal y un evento de prueba piloto de cara a los partidos inaugurales que albergará la región durante el Mundial 2030, sin embargo, nada es está definido.

El palmarés histórico de la Copa América

El recorrido reciente del equipo nacional le permitió escalar a la cima en soledad en la tabla de campeones del torneo continental:

Argentina (16 títulos): 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024.





1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021 y 2024. Uruguay (15 títulos): 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011.





1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 y 2011. Brasil (9 títulos): 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 y 2019.



Eliminatorias 2030: la Conmebol proyecta una reducción de cupos

En paralelo al debate de la sede para 2028, la CONMEBOL evalúa una reestructuración del proceso clasificatorio hacia el Mundial 2030, certamen que tendrá sedes compartidas en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay. Como las tres selecciones sudamericanas anfitrionas ya tienen garantizado su billete por parte de la FIFA, los cupos directos en disputa para los siete países restantes se reducirían de seis a tres plazas, conservando un único repechaje internacional.

Como Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados al Mundial 2030, la Conmebol busca alternativas para que no pierdan ritmo de competencia. Entre las propuestas en análisis dentro del organismo figuran la participación de los tres seleccionados en el proceso clasificatorio de manera no eliminatoria o la creación de un nuevo certamen regional.