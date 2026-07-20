Mundial 2026: el millonario premio en dólares que recibirá la AFA por el subcampeonato de la Selección

Como subcampeón de la Copa del Mundo, la AFA percibirá un monto de 33 millones de dólares. (Foto: gentileza)

Tras la final disputada este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la Selección Argentina cerró su participación en el Mundial 2026 como subcampeona del mundo, un resultado deportivo que asegurará un significativo ingreso económico para las arcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Por haber alcanzado la instancia decisiva del certamen, la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia percibirá un premio oficial de US$ 33 millones.

El monto asignado a la AFA se enmarca en la mayor distribución de dinero en la historia de la FIFA, impulsada por la expansión del torneo a 48 selecciones en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque el campeón España se adjudicará US$ millones —US$ 17 millones más que la Albiceleste—, la cifra para el subcampeón refleja un crecimiento sustancial en comparación con las ediciones anteriores.

De la AFA a la fase de grupos: la escala de premios de la FIFA

La casa matriz del fútbol mundial destinó para esta Copa del Mundo 2026 un pozo global de US$ 871 millones, lo que representó un incremento del 50% respecto a lo repartido en Qatar 2022. De ese total, US$ 655 millones corresponden exclusivamente a méritos deportivos, mientras que el resto se destinó a partidas logísticas y de preparación previa de las delegaciones.

La escala oficial de desembolsos para las distintas posiciones se estructuró de la siguiente manera:

3.º puesto (Inglaterra): US$ 29 millones.

US$ 29 millones. 4.º puesto (Francia): US$ 27 millones.

US$ 27 millones. 5.º al 8.º puesto: US$ 19 millones por equipo.

US$ 19 millones por equipo. 9.º al 16.º puesto: US$ 15 millones.

US$ 15 millones. 17.º al 32.º puesto: US$ 11 millones.

US$ 11 millones. 33.º al 48.º puesto: US$ 9 millones por participar en la fase de grupos.

A este esquema de premios se le sumó un aporte adicional fijo de US$ 2,5 millones para cada una de las 48 federaciones clasificadas en concepto de gastos de concentración, lo que garantizó un piso mínimo de US$ 10,5 millones incluso para los seleccionados eliminados en primera ronda.

Precios dinámicos en EE.UU. y la comparación con Qatar 2022

El salto exponencial en los premios responde de forma directa a la ingeniería comercial implementada en Estados Unidos. Por primera vez en un Mundial, la FIFA utilizó un algoritmo de precios dinámicos para la venta de entradas —similar al modelo de plataformas de transporte—, ajustando el valor de los tickets en tiempo real según la demanda del mercado.

El fenómeno comercial alcanzó su pico en la final del MetLife Stadium: los asientos premium, con un precio nominal de US$ 6.730, llegaron a ser comercializados en los canales oficiales por US$ 32.970, multiplicando casi por cinco su cotización inicial.

Este nivel de recaudación superó con creces las métricas de torneos pasados. De hecho, los US$ 50 millones cobrados por España en 2026 superaron la cifra recibida por la propia Argentina al coronarse campeona en Qatar 2022, cuando la AFA obtuvo US$ 42 millones. Con un subcampeonato mundial más en su historial y US$ 33 millones garantizados en el balance, la Selección regresa al país consolidada en la cima deportiva y financiera del fútbol global.