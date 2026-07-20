Marcha atrás oficial: el Gobierno no decretará feriado nacional por la Selección Argentina

El escenario administrativo y laboral del país sufrió un giro en las últimas horas, tras las definiciones vinculadas al feriado nacional logradas entre las autoridades nacionales y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A pesar de las especulaciones iniciales y de haberse contemplado una jornada de asueto generalizado, fuentes de la Casa Rosada confirmaron de manera oficial que el Gobierno no decretará feriado nacional por la Selección Argentina debido a que los futbolistas optaron por no realizar una movilización masiva de festejos.

De este modo, el esquema de servicios públicos y las obligaciones laborales en la Patagonia y en el resto del país se mantendrán sin modificaciones obligatorias en el almanaque.

Los motivos detrás de la cancelación del feriado nacional por la Selección Argentina

La decisión de dar marcha atrás con el cese general de actividades comerciales y administrativas se consolidó este lunes, en horas del mediodía. A través de un intercambio formal entre la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, y los dirigentes de la AFA, la delegación subcampeona del mundo transmitió su deseo de priorizar la intimidad familiar y el descanso, antes de incorporarse a sus respectivos clubes de origen.

Voceros del Poder Ejecutivo aclararon que las instalaciones de la Casa Rosada y los operativos viales en el Obelisco habían sido puestos a disposición, como una herramienta de servicio de forma preventiva.

Sin embargo, al confirmarse que solo una fracción del plantel regresará en el vuelo chárter procedente de Nueva York —y ante la ausencia del capitán Lionel Messi en dicha delegación—, la administración libertaria resolvió que el Gobierno no decretará feriado nacional por la Selección Argentina, garantizando el dictado regular de clases y el funcionamiento habitual de la economía civil para este martes 21 de julio 2026.

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El arribo de los futbolistas y del cuerpo técnico se producirá de todas maneras durante la tarde de este lunes, aproximadamente a las 18, bajo un esquema estrictamente formal. El Ministerio de Seguridad de la Nación detalló las claves del ingreso al país y cómo afectará el normal desarrollo del calendario: