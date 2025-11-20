Copa Davis: Etcheverry ganó el primer set

Tomás Etcheverry ganó el primer set en el debút argentino en el Final Four.

Ya se están disputando los cuartos de final del Final Four de la Copa Davis entre Argentina y Alemania en Bolonia. En el primer partido, Tomás Etcheverry (60°) ganó un ajustadísimo primer set ante Jan-Lennard Struff (82°).

El primer set fue 7-6 (3) para el argentino, que mostró un gran nivel en el tiebreak frente a un rival cuya principal virtud es el saque.

Struff le quebró en el primer game del partido, pero el platense se recuperó y devolvió el quiebre en cero para ponerse 4-4.

El alemán está obligado a ganar el segundo set, porque si Etcheverry vuelve a imponerse, Argentina se queda con el primer punto de la serie. Una vez finalizado este partido, será el turno de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. Si ambos triunfan, Argentina sellará su pase a las semifinales de la Copa Davis.