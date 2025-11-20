SUSCRIBITE
Deportes

Copa Davis: Etcheverry ganó el primer set

Tomás Etcheverry se impuso en el tiebreak ante Jan-Lennard Struff y le dio a Argentina ventaja en el inicio de los cuartos de final de la Copa Davis en Bolonia. Más tarde, Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Zverev.

Redacción

Por Redacción

Tomás Etcheverry ganó el primer set en el debút argentino en el Final Four.

Tomás Etcheverry ganó el primer set en el debút argentino en el Final Four.

Ya se están disputando los cuartos de final del Final Four de la Copa Davis entre Argentina y Alemania en Bolonia. En el primer partido, Tomás Etcheverry (60°) ganó un ajustadísimo primer set ante Jan-Lennard Struff (82°).

El primer set fue 7-6 (3) para el argentino, que mostró un gran nivel en el tiebreak frente a un rival cuya principal virtud es el saque.

Struff le quebró en el primer game del partido, pero el platense se recuperó y devolvió el quiebre en cero para ponerse 4-4.

El alemán está obligado a ganar el segundo set, porque si Etcheverry vuelve a imponerse, Argentina se queda con el primer punto de la serie. Una vez finalizado este partido, será el turno de Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev. Si ambos triunfan, Argentina sellará su pase a las semifinales de la Copa Davis.


Temas

Copa Davis

Tomás Etcheverry

Ya se están disputando los cuartos de final del Final Four de la Copa Davis entre Argentina y Alemania en Bolonia. En el primer partido, Tomás Etcheverry (60°) ganó un ajustadísimo primer set ante Jan-Lennard Struff (82°).

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios